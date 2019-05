Exclusief voor abonnees Mohamed ‘Moody’ Samatta moedigt zijn broer aan vanuit Tanzania: “Ik wil Ally Champions League zien spelen” Kjell Doms

12 mei 2019

09u14 0 Belgisch Voetbal Jarenlang zorgde Mohamed Samatta (28) voor zijn kleine broer Ally. Nu staat kleine Ally op het punt om kampioen en topschutter van België te worden. “Ally heeft Tanzania op de wereldkaart gezet.”

Vanavond 18u, 19u in Tanzania. Terwijl Ally Samatta de grasmat van Jan Breydel oploopt, schuifelt Mohamed Samatta, zijn twee jaar oudere broer, zenuwachtig over zijn plastic stoel. “Ik bekijk alle wedstrijden van Ally in bar ‘Mbeya Carnival’ in het centrum van Mbeya”, vertelt Mohamed - Moody voor de vrienden - Samatta tijdens een videocall op WhatsApp vanuit Mbeya. Een stad met zo’n 270.000 inwoners in het westen van Tanzania, op 800 kilometer van de hoofdstad Dar es Salaam. Het telefonisch interview is gespreid over een aantal dagen. “Door het slechte weer is de internetverbinding heel slecht. Zolang we de wedstrijd maar kunnen volgen, want die wil ik echt niet missen”, gaat Samatta verder. “Op het moment dat Ally speelt, zit de bar hier bomvol, tussen de 100 en de 150 mensen, schat ik. Als hij scoort, is het feest en staat de hele tent op zijn kop.”

