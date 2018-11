Mogi Bayat vrij onder voorwaarden na betalen van borgsom van 150.000 euro ODBS

27 november 2018

17u56

Bron: Belga/VRTNWS 18 Belgisch Voetbal De laatste nog aangehouden verdachten in het voetbaldossier ‘Propere Handen’ mogen van de onderzoeksrechter de gevangenis verlaten als ze een borgsom betalen. Dat meldt VRTNWS en is aan Belga bevestigd door de woordvoerder van het federaal parket Eric Van der Sypt. Tot nu toe zaten enkel nog Mogi Bayat, Laurent Denis en Thierry Steemans als verdachten in het voetbaldossier in de gevangenis.

“De rechter heeft inderdaad beslist om ze vrij te laten onder voorwaarden, waarvan één van de voorwaarden is dat er een borgsom betaald moet worden”, bevestigde de perswoordvoerder van het federaal parket. Naast de betaling van de borgsom moeten de drie zich aan de klassieke voorwaarden houden zoals zich ter beschikking houden van de onderzoekers.

Over het bedrag dat de drie verdachten moeten betalen geeft het parket geen commentaar. Volgens VRTNWS moet Mogi Bayat een borgsom van 150.000 euro betalen. Voor Laurent Denis zou de som zijn vastgelegd op 10.000 euro en voor Thierry Steemans op 20.000 euro. Advocaat Tom Bauwens die optreedt voor Bayat bevestigt dat zijn client een borgsom van 150.000 euro heeft betaald. “Hij is onder voorwaarden in vrijheid gesteld en verschijningen voor de raadkamer spelen geen rol meer. Hij moet zich wel aan de klassieke voorwaarden houden zoals ter beschikking van de onderzoekers blijven en het land niet verlaten.”

Dennis zou zijn borgsom in de loop van de dag nog betalen. Het is niet duidelijk of ook Steemans zal betalen. Doet hij dit niet, dan moet hij aanstaande vrijdag opnieuw voor de raadkamer in Tongeren verschijnen.

De drie werden met een hele reeks andere verdachten op 10 oktober gearresteerd in kader van de operatie Zero of operatie Propere Handen voor een onderzoek van het federaal parket naar voetbalfraude. Mogi Bayat werd in verdenking gesteld van witwas en lidmaatschap aan een criminele organisatie. Ex-advocaat Laurent Denis zou gelden op zijn derdenrekening hebben geplaatst om het in de witwascarrousel te laten meedraaien. Thierry Steemans is in verdenking gesteld van corruptie. Hij zou betrokken zijn bij omkoping van voetbalclub Waasland-Beveren.

Vorige week werd een andere spilfiguur, spelersmakelaar Dejan Veljkovic, voorwaardelijk in vrijheid gesteld nadat hij met het federaal parket een deal had gesloten in het kader van de wet voor regeling van spijtoptant. Zijn straf is voorlopig vastgelegd op een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel, een boete van 80.000 euro en een omvangrijke verbeurdverklaring. In ruil moet Veljkovic oprechte en volledige verklaringen afleggen over zijn aandeel en de rol van derden in het voetbalfraudedossier.