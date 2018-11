Mogi Bayat verlaat gevangenis in alle stilte: “Hij heeft eindelijk zijn gezin teruggezien” Ken Standaert

28 november 2018

08u39 0 Belgisch Voetbal Voetbalmakelaar Mogi Bayat is gisteren - na het betalen van een borgsom van 150.000 euro - in alle stilte de gevangenis van Leuven buitengewandeld. De andere twee verdachten die nog achter de tralies zitten - ex-advocaat Laurent Denis en KV Mechelen-bestuurder Thierry Steemans - mogen zodra hun borg op de rekening van justitie staat ook vrijkomen.

Na 48 nachten in de cel kon Mogi Bayat, één van de bekendste namen in dossier Zero, opnieuw zijn gezin in de armen sluiten en daarna zijn eigen bed opzoeken. Gisteren verliet Bayat in alle anonimiteit de gevangenis nadat de onderzoeksrechter zijn toestemming gegeven had over het feit dat de spelersmakelaar onder voorwaarden en na betaling van een borgsom van 150.000 euro kon vrijkomen.

Kleine rol

“In samenspraak met het gerecht hebben we ervoor gezorgd dat Mogi - die een spreekverbod heeft - weg van alle camera’s de gevangenis heeft kunnen verlaten”, vertelt Bayats advocaat Mayence. “Hij heeft in de late namiddag zijn gezin eindelijk teruggezien en is natuurlijk ontzettend opgelucht.”

De advocaat heeft, zodra bekend raakte dat spilfiguur Dejan Veljkovic als spijtoptant zou fungeren, bij het gerecht aangedrongen om uit te zoeken wat de Servische makelaar over zijn cliënt te melden had. “Het moet gebleken zijn dat er heel weinig connecties zijn tussen meneer Veljkovic en mijn cliënt, want anders zou hij nooit zo snel vrijgekomen zijn”, aldus Mayence. “Men heeft ook niet gewacht om hem eerst morgen (vandaag red.) nog eens te verhoren zoals gepland, dus is zijn rol misschien niet zo groot als sommigen in het begin lieten uitschijnen. Over al die fameuze horlogedoosjes heeft Mogi tot op vandaag nog altijd geen enkele vraag gekregen.”

Steemans denkt na

Bayats hulpje Laurent Denis, de voormalige advocaat die bijstand verleende bij het afsluiten van transferdeals, liet gisteravond 10.000 euro overmaken op de rekening van justitie waardoor ook hij binnenkort een vrij man is. KV Mechelen-bestuurder Thierry Steemans - de man die met Dejan Veljkovic Waasland-Beveren zou proberen omkopen hebben - moet 20.000 euro ophoesten, maar of hij dat zal doen, is nog niet duidelijk. “Mijn cliënt en ik zullen die optie eerst zorgvuldig bestuderen en bespreken”, zegt zijn advocaat Joris Van Cauter. De financieel directeur van Mechelen meent dat hij sowieso al een goede kans maakt om vrijgelaten te worden door de raadkamer - die zitting staat komende vrijdag gepland.