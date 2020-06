Mogi Bayat praat voor het eerst over zaak Propere Handen: “Nelson Mandela zat ook in de gevangenis" Redactie

16 juni 2020

03u00

Bron: RMC 0 Belgisch voetbal De stilte doorbroken. Voor het eerst sinds het voetbalschandaal heeft Mogi Bayat gesproken over de zaak. Aanleiding was een uitzending van het Franse radioprogramma RMC Sport, waarin de voetbalmakelaar onder vuur lag voor zijn grote invloed bij FC Nantes. Bayat besloot dan maar zélf naar de show te bellen voor een recht van antwoord.

“Men zegt dat ik een donkere kant heb. Maar waarom? Omdat ik in de gevangenis zat? Nelson Mandela heeft ook in de gevangenis gezeten”, aldus Bayat. “Soms zitten daar ook ‘goede mensen’. Jullie vallen me publiekelijk aan, maar weten jullie wel waarom ik vastzat? Ik werd destijds gearresteerd omdat ik verdacht werd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Zo’n criminele organisatie heb je al vanaf je met twee personen werkt... Ik ben beschuldigd van enkele zaken, maar dat betekent niets. Laten we wachten tot het einde van heel dit verhaal. Gelukkig zitten we in een democratie, er bestaat een vermoeden van onschuld.”

Bayat reageerde ook op de kritiek die hij de voorbije jaren in België te verduren kreeg. “Ik ben een makelaar die de afgelopen tien jaar spelers heeft verkocht voor in totaal misschien wel meer dan 80 miljoen euro. Noem je dat het doden van het Belgische voetbal? We hebben het Belgische voetbal net helpen groeien.”