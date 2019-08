Mogi Bayat opvallende gastspreker bij Essevee: “Iedereen werkt opnieuw samen met mij” Jonas Van De Veire

20 augustus 2019

16u06 0 Belgisch voetbal Het is eens wat anders dan een ex-speler of bedrijfsleider. Niemand minder dan Mogi Bayat daagde gisteren op als gastspreker voor Zulte Waregem - Charleroi.

Die uitnodiging kwam er op initiatief van de ‘Ghistelinck Young Business Club Essevee’. Ondanks zijn rol in ‘Operatie Propere Handen’. “Omdat hij relevant is in het Belgische voetbal en spelers bij onze club in portefeuille heeft”, verduidelijkt Björn Adins, voorzitter van de Young Business Club. “Daarmee vellen we geen oordeel over zijn figuur en handelingen. Maar hij heeft het recht, vinden wij, om zijn verhaal te doen.”

Bayat sprak onder meer over zijn familiegeschiedenis, zijn intrede in het voetbal en opmars in de makelaarswereld. Ook het gevoelige topic van ‘Operatie Propere Handen’ ging de Iraniër niet uit de weg. “Hij voelde zich onterecht behandeld”, vertelt Adins. “Omdat hij zonder kans om zich te verdedigen de aantijgingen moest proberen weerleggen. Volgens meneer Bayat is de bewijslast omgedraaid geweest. Hij moest zijn onschuld bewijzen, terwijl anderen zomaar bepaalde zaken konden beweren.”

Ondertussen is de makelaar wel weer actief op de transfermarkt. Adins: “Bayat zei dat hij bij de voetbalclubs geen vijanden heeft gemaakt. ‘Iedereen werkt opnieuw samen met mij.’ Hij wil graag opnieuw de draad oppikken binnen het wettelijke kader. Zo benadrukte Bayat dat hij de eerste officieel erkende makelaar in Vlaanderen was.”