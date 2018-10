Mogi Bayat onder aanhoudingsbevel geplaatst, ook makelaars Veljkovic en Mejjati en ex-advocaat Anderlecht Lauren Denis blijven aangehouden Ken Standaert redactie

12 oktober 2018

06u01

Bron: eigen berichtgeving, Belga 2 Belgisch Voetbal De aanhouding van spelersmakelaar Mogi Bayat is deze nacht bevestigd door de Tongerse onderzoeksrechter. Volgens zijn advocaten gaat het "enkel om witwassen". Ook d e ex-advocaat van Anderlecht, Laurent Denis, is in de loop van de nacht aangehouden voor witwaspraktijken, net als makelaar Karim Mejjati. M akelaar Dejan Veljkovic wordt dan weer verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Dat bevestigden de respectievelijke advocaten van alle verdachten in de loop van de nacht bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren.

Het gerecht had tot zes uur deze ochtend de tijd om de verdachten te zien, aangezien op dat moment de wettelijke voorziene aanhoudingstermijn van 48 uur immers verstreek.

De aanhouding van spelersmakelaar Mogi Bayat werd bevestigd door de Tongerse onderzoeksrechter. Dat bevestigden zijn advocaten Bauwens en Mayence toen ze rond 4.20 uur het gerechtsgebouw van Tongeren verlieten.

"Wij wensen toch te benadrukken dat het niets te maken heeft met corruptie of manipulatie van matchen of contacten met scheidsrechters. Het gaat enkel om witwassen", zo verklaarden beide advocaten voor ze naar huis vertrokken.

Advocaat Kris Luyckx en voetbalmakelaar Veljkovic werden na het verhoor van Bayat bij de onderzoeksrechter ontboden. Veljkovic is in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Dat vertelde zijn advocaat Kris Luyckx rond 05.30 uur bij het buitenkomen van het gerechtsgebouw.

Tegen 6 uur moeten de nog aangehouden verdachten gezien en/of vrijgelaten worden óf onder aanhoudingsmandaat geplaatst worden door een onderzoeksrechter. Om zes uur is de wettelijke voorziene aanhoudingstermijn van 48 uur immers verstreken.

lees verder onder de foto:

Rond half 3 's nachts bevestigde advocaat Dimitri De Beco dat de ex-advocaat van Anderlecht, Laurent Denis, is aangehouden voor witwaspraktijken. Denis kwam eerder al in opspraak in de zaak van de gokchinees Ye. Nu werd hij opgepakt voor witwasmisdrijven.

“Mijn cliënt is onder aanhoudingsbevel geplaatst, maar dat betekent niet dat hij schuldig is. Hij is opgepakt omdat er nog mensen moeten worden ondervraagd. Het kan dus nog dat hij onschuldig wordt verklaard en daar hoop ik nog op. Vooral als ik zie op welke manier hij heeft kunnen antwoorden op de vragen van de procureur”, aldus De Beco.

lees verder onder de foto:

Makelaar Mejjati ook blijvend aangehouden

Rond een uur 's nachts bevestigde advocaat Sven Mary al dat zijn cliënt, voetbalmakelaar Karim Mejjati eveneens aangehouden blijft. Mejjati wordt verdacht van witwassen maar wordt niet vervolgd voor criminele organisatie of matchfixing.

Zwaar ontstemd

De zwaar ontstemde advocaat Sven Mary benadrukte dat zijn cliënt, voetbalmakelaar Karim Mejjati, "enkel en alleen maar voor witwaspraktijken”, is aangehouden. "Er is dus geen sprake van lidmaatschap van een criminele organisatie voor mijn cliënt. Toch vond de onderzoeksrechter die wij zagen, iemand die pas om 21 uur is aangekomen en totaal geen dossierkennis heeft, het nodig om mijn cliënt aan te houden. Ik kan enkel vaststellen dat vandaag mensen die voor een andere onderzoeksrechter kwamen voor dezelfde tenlastelegging wel op vrije voeten zijn, dus wil iemand me eens uitleggen hoe dat komt?"

"Het is een aanfluiting van de rechtstaat hoe dit dossier hier behandeld is en hoe amateuristisch alles hier georganiseerd. In een grootstad had het wel anders gelopen" Sven Mary, advocaat van makelaar Karim Mejjati

"Aanfluiting van de rechtsstaat"

"Het is een aanfluiting van de rechtstaat hoe dit dossier hier behandeld is en hoe amateuristisch alles hier georganiseerd. In een grootstad had het wel anders gelopen, daar was men misschien wel in staat geweest om voldoende speurders vrij te maken, om organisatorisch alles geregeld te krijgen zodat er gewerkt kon worden met respect voor de rechten van de verdediging in dit - vanuit het gerecht - zeer gemediatiseerde dossier", fulmineert Mary. "Ik heb het nog nooit meegemaakt dat er inderhaast een tweede en een derde onderzoeksrechter moeten worden opgetrommeld. Waarom is men woensdagavond niet gestart met de eerste voorleidingen, iets wat volgens mij perfect kon als iedereen die namiddag en avond bereid was om wat langer te werken. Een deel van de verdachten heeft 28 uur lang geen contact gehad met de buitenwereld. Wat hebben die speurders en de onderzoeksrechter al die tijd dan gedaan?”

"Eén verdachte factuur"

Volgens Mary zit er in het dossier van zijn cliënt één factuur die de speurders als verdacht bestempelen. “En dan gaat het zeker niet over miljoenen en er zijn bij hem ook geen peperdure horloges gevonden”, zegt Mary. “Mijn cliënt heeft één factuur van 95.000 euro - wat veel geld is - uitgeschreven en daar ook de belastingen voor betaald. Maar daar valt men over en ondanks zijn blanco strafblad moet hij wel binnenblijven, zoals ik al zei in tegenstelling tot anderen. Voor mij werkt men in dit dossier met twee maten en twee gewichten.”

Race tegen de klok

In het gerechtsgebouw van Tongeren zijn de onderzoeksrechters met een race tegen de klok bezig, want tegen 6 uur deze ochtend moeten de nog aangehouden verdachten gezien en ofwel vrijgelaten worden ofwel onder aanhoudingsmandaat geplaatst worden door een onderzoeksrechter.

Toen de advocaat van Laurent Denis de pers rond half drie 's nachts toesprak, moesten nog twee verdachten verhoord worden. Kort na zijn verklaring reed een combi met een verdachte verstopt onder een jas het gebouw binnen.