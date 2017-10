Mogi Bayat: "Het is een spookbeeld dat ik massa's geld verdien. Ik heb al meer dan 200 miljoen euro naar de Belgische clubs laten vloeien..." 09u00 0 photo_news Belgisch Voetbal "Iedereen vermoedt een complot", schudt Mogi Bayat (43) het hoofd. "Ja, natuurlijk is het een complot", spreekt onze huisanalist Marc Degryse verontwaardigd. Nauwelijks één week nadat Hein Vanhaezebrouck en Bayat aanstuurden op een vertrek uit AA Gent, stelde die laatste in Anderlecht al het contract op voor zijn cliënt. 'Boe' jouwt de voetbalwereld. Mogi Bayat weerlegt: "Er wordt een spookbeeld gecreëerd van het 'monster' Bayat."

Bayat: "Het is een spookbeeld dat ik massa's geld verdien, maar denk je nu écht dat mensen als Ivan De Witte, Roger Vanden Stock of Bart Verhaeghe mij betalen enkel om mijn schone ogen? Het moet toch zijn dat zij tevreden zijn over mijn professionele afhandeling van de zaken?"

Degryse: "Je kunt dat niet volhouden, Mogi - vriendje zijn van alleman. Ik gelóóf dat niet. Clubs betrekken jou allemaal bij hun meest geheime dossiers. Vroeg of laat komt die boemerang in je gezicht terug."

Bayat: "Het klopt dat ik wist dat AA Gent Sylla wilde, dat zij Andrijasevic wilden, en Birger Verstraete... Nooit heb ik mijn telefoon genomen om in contact te komen met de spelers of hun makelaars, om mij op die manier in de deal te wringen en om zo het geld voor mijn bemiddeling op te strijken. Clubs wéten dat; ik ken mijn plaats - daarom is mijn positie wél vol te houden."

Degryse: "Je zult nu wel enkele transfers mogen doen in Anderlecht..."

Bayat: "Integendeel. Net om dat soort polemiek te vermijden, maakt Hein het voor mij extra lastig om spelers binnen te krijgen in de clubs waar hij werkt. Ik heb deze zomer welgeteld twéé transfers gedaan bij AA Gent: Damien Marcq en Nicolas Raskin - dáárvan word ik niet rijk, hoor."



"Maar om nog eens terug te komen op jouw suggestie, en die van vele anderen, dat ik veel geld verdien - 'Het Laatste Nieuws' had het zelfs over 'Mogipoly'... Wel, zonder pretentieus te willen klinken, mag ik stellen dat ik bijgedragen heb aan de evolutie van het Belgische voetbal in de voorbije jaren - ik heb sinds ik makelaar ben geworden, zeven jaar geleden, meer dan tweehonderd miljoen euro in de schatkist van de Belgische clubs laten vloeien... Clubs verliézen geen geld met Mogi Bayat."



