Moet Pro League 23 miljoen euro tv-geld terugbetalen? Rechtenhouders willen centen terug Merijn Casteleyn Niels Vleminckx

23 april 2020

12u52 28 Belgisch voetbal Het hing al lang in de lucht, maar is nu officieel: Telenet, Proximus en VOO vragen compensatie aan de Pro League. De drie rechtenhouders betaalden de profclubs al voor de play-offs, maar die zullen nooit gespeeld worden.



Telenet, Proximus en Voo willen nu ofwel hun geld terug, ofwel het recht om komend seizoen matchen uit te zenden. Per seizoen betalen de drie operatoren samen een som van 80 miljoen euro in schijven. De laatste van 23 miljoen werd gestort net voor de coronacrisis, maar dat deel willen de rechtenhouders dus terug.

Alleen zijn de clubs ervan overtuigd dat het contract met de rechtenhouders zo goed als waterdicht is. Bij overmacht zouden ze de tv-zenders niet moeten terugbetalen. En laat de kans nu groot zijn dat de Veiligheidsraad morgen beslist dat er niet meer mag gevoetbald worden.

De rechtenhouders stellen dat ze ook vrede zouden kunnen nemen met het (gratis) uitzenden van een gelijk aantal wedstrijden volgend seizoen. Alleen schuilt daar een extra moeilijkheid in. Het tv-contract is komend seizoen in het bezit van Eleven Sports.

In een officiële mededeling op zijn website, verduidelijkt Telenet zijn vraag: “Er geen vraag om de competitie te hervatten, wel om proportioneel het reeds betaalde bedrag voor de televisierechten terug te betalen aan de rechtenhouders. Zij betaalden immers voor prestaties die niet geleverd worden, nu 1/3e van de competitie niet gespeeld wordt (...) Telenet staat open voor verdere gesprekken om te kijken hoe een terugbetaling zou kunnen gebeuren op een manier die werkt voor alle partijen. Bijvoorbeeld de terugbetaling gespreid te laten verlopen of voor de waarde van dit bedrag alvast uitzendrechten te voorzien voor de drie operatoren voor een gelijk aantal matchen van het volgende seizoen.”

Maandag komt de algemene vergadering van de Pro League samen. Daarin komt de vraag van de rechtenhouders aan bod. In de tussentijd proberen alle partijen naar eigen zeggen tot een “constructieve oplossing” te komen.

