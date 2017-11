Moet kunnen of los erover? Eendracht Aalst-supporter dringen stadion rivaal binnen en laten ... uitwerpselen achter XC

Binnen een maand kruisen rivalen Eendracht Aalst en FCV Dender de degens in de eerste amateurliga. Het sein voor de Aalst-supporters om hun concurrent al een mentale tik uit te delen. De fans van ‘Den Iendracht’ drongen namelijk het stadion van Dender binnen om er massaal uitwerpselen achter de laten. Daarnaast hing er ook een spandoek op met de boodschap: “Naar Aalst op bezoek? Nu al schijt in de broek!” Moet kunnen of los erover?