Moet Club Brugge naar Europa League? Diverse landen voeren druk om Europese tickets toe te kennen via UEFA-clubranking

22 april 2020

03u00 2 Belgisch voetbal Een verrassend persbericht van UEFA, gistermiddag: landen waar de competitie is stilgelegd, dienen te wachten op ‘richtlijnen inzake deelname aan de Europese competities’. Er is immers vanuit diverse hoeken druk op UEFA om de toekenning van de Europese tickets te baseren op de UEFA-clubranking. Moet Club naar de Europa League?

De dag begon achteloos met een conference call tussen UEFA en de 55 federaties. UEFA hamerde er nog eens op om de competities verder af te werken. Het is inmiddels een publiek geheim in de Europese voetbalfamilie dat de Champions League-finale gepland is voor zaterdag 29 augustus - één dag later eindigt het kalenderjaar 2019-2020 definitief. De federaties krijgen zo tot eind augustus de tijd om hun liga’s te voltooien.

Voor de ‘stoute’ leerlingen - zoals de Belgische Pro League - is er mededogen, zo viel te horen in de conference call. Dan toch. UEFA liet gisteren zijn dreigende taal vallen. Landen die hun competitie voortijdig willen stopzetten, of hebben stopgezet, werden tijdens de virtuele vergadering bestempeld als ‘special cases’. De coronasituatie kan dermate acuut zijn, of de plaatselijke overheid kan de beslissing genomen hebben om verder voetbal in geen enkel geval toe te laten - zoals Nederland -, waardoor de richtlijn van UEFA niet gevolgd kan worden.

Mehdi Bayat, voorzitter van de Belgische voetbalbond en in die functie aanwezig in de conference call, kon opgelucht ademhalen. Er zouden geen sancties volgen voor ons voetbal. Tevreden duwde Bayat op de exit-knop.

Meest correct

Tot UEFA in navolging van de conference call een officieel statement de wereld in stuurde. Met de passage: ‘(...) some special cases will be heard once guidelines concerning participation to European competitions - in case of a cancelled league — have been developed (...)’. Vertaald: federaties waarvan de competitie stilgelegd is, zullen gehoord worden eenmaal de richtlijnen betreffende de deelname aan de Europese competities duidelijk zijn.

Wat bedoelt UEFA met ‘de richtlijnen betreffende de deelname aan de Europese competities’?

Navraag leert dat verschillende federaties in Europa bij UEFA aandringen om - als hun competitie niet kan worden voortgezet - de UEFA-clubranking te hanteren als ‘sportief meest correcte criterium’ om de Europese tickets aan te duiden. En niét de rangschikking op het moment van stopzetten van de competitie. Andere landen willen wél het klassement gebruiken. België, bijvoorbeeld. UEFA zal daaromtrent een beslissing nemen morgen tijdens het Uitvoerend Comité.

Late aprilgrap

Het perscommuniqué bracht ook de top van de KBVB naar het puntje van de stoel. Daarom staat opnieuw een call gepland tussen UEFA-baas Ceferin en de voetbalbond.

Voor België heeft... AA Gent de hoogste Europese coëfficiënt. Zij zouden volgens dat criterium rechtstreeks naar de Champions League-poules kunnen. Anderlecht zou voorronde Champions League spelen. En Club Brugge zou veroordeeld zijn tot... voorronde Europa League.

Het klinkt als een late, slechte aprilgrap. Bij Club worden de ontwikkelingen alvast op de voet gevolgd.

De kans dat UEFA de Europese ranking daadwerkelijk hanteert, wordt door Mehdi Bayat als klein ingeschat. Maar het valt niet uit te sluiten. Want welke machten (lees: Europese topclubs) proberen dezer dagen invloed uit te oefenen op UEFA? Om een voorbeeld te geven: mocht de Spaanse La Liga niet hervat kunnen worden, dan speelt Atlético Madrid op basis van de huidige rangschikking géén Champions League-voetbal. In Engeland zouden Tottenham en Arsenal niet eens Europees spelen.

