Voorzitter Moeskroen reageert op de insinuaties: "Laat zij die ons beschuldigen maar voor bewijs zorgen"

11 maart 2018

20u11

Bron: La Dernière Heure 100 Moeskroen Dat Eupen plots zo makkelijk kon winnen van Moeskroen stoot vele fans (voornamelijk dan de supporters van KV Mechelen) voor de borst. Moeskroen-voorzitter Patrick De Clerck is de insinuaties nu al beu: "Wij zijn correcte mensen en dat zullen we altijd blijven." Het bondsparket zal voorlopig geen actie ondernemen.

De voorzitter van Moeskroen was niet te spreken over de aantijgingen aan het adres van Moeskroen. Velen vragen zich af of de spelers van Moeskroen wel het beste van zichzelf gaven. Vooral de manier waarop de 4-0 tot stand kwam, doet de wenkbrauwen fronsen. "Al de berichten die afkomstig zijn van de sociale media en vertellen dat de wedstrijd verkocht is, irriteren me enorm", wist Patrick De Clerck te vertellen aan La Dernière Heure. "Wij zijn correcte mensen en dat zullen we altijd blijven. De Vlamingen hebben een negatieve druk op onze schouders gelegd. En laat ons niet vergeten dat we tijdens de wedstrijd voor hadden kunnen komen. Er werd ons vorig seizoen ook gezegd dat Moeskroen zijn verblijf in eerste klasse had gekocht tegen Kortrijk. Vandaag zijn er nieuwe geruchten. Maar laat zij die ons beschuldigen maar voor bewijs zorgen."

Ook de trainer van Moeskroen was zich van geen kwaad bewust. "We hebben gedurende 70 minuten goed gespeeld", vertelde Frank Defays. "We hadden zelfs enkele mooie kansen tijdens de wedstrijd. En toen zakte alles in elkaar na het eerste doelpunt. Een treffer die tot stand kwam na enkele onbegrijpelijke fouten van onze kant. Vanaf dat moment vloog alles weg. Hoe gaan we opstaan? Geen idee. We hebben deze week veel energie gestoken om zo'n scenario te voorkomen."

Als een spelertje van de U12 een bal ontzet als die verdediger van Moeskroen bij de vierde goal van Eupen wordt het op de vingers getikt... #fact Karl Vannieuwkerke(@ Vannieuwkerke) link

In alle seizoensmatchen scoorde Eupen gemiddeld 1 goal per 75 speelminuten.

In de match #EUPMOE scoorde Eupen 4 goals in 13 minuten. Dat is plots 23x efficiënter dan in de rest van het seizoen. Een mirakel! #jpl #kvmwbe #kvmechelen Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Eupen had voor vdg maar 1x gewonnen met meer dan 1 doelpunt verschil, tegen Mechelen. Een Japanner van 1m73 scoort 3x, waarvan 2x met het hoofd. Verdier, eigendom van Eupen, vergeet te scoren en beschuldigt Moeskroen van onprofessioneel gedrag. Vreemde zondag. 🤨 #kvmwbe #euprem Kevin Destadsbader(@ Stadsie) link

beste staaltje matchfixing van de laatste jaren #EupMou Peeterz(@ PeetersJordi) link