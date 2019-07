Voorstelling Moeskroen: “Hopen op een rustig seizoen met af en toe een uitschieter” Redactie

17 juli 2019

07u20 0

Eindklassement ’18-’19

10de in reguliere competitie, 5de in PO 2 groep B

Blikvangers:

Sami Allagui

De centrumspits van 34 speelde 14 jaar geleden 8 minuten voor Anderlecht, maar ontbolsterde pas in Duitsland waar hij 10 seizoenen in de 2. Bundesliga speelde en heel even met Hertha in de hoogste reeks.

Deni Hocko

De Montenegrijn speelde twee jaar bij Famalicao waarmee hij promoveerde naar de hoogste reeks in Portugal. Hij was er een vaste waarde op het middenveld. Op zijn 25 kan Hocko in België een nieuwe stap vooruit zetten.

Vermoedelijk elftal

Butez

Ciranni

Dussenne

Godeau

Allagui

Antonov

Bakic

Hocko

Boya

Mohammed

Pierrot

Nieuwkomers

Allagui (St.Pauli), Hocko (Famalicao), Osabutey (W. Bremen), Ciranni (F. Sittard)

Vertrekkers

Awoniyi (Liverpool), Benson (Genk), Leye (T2 Standard), Amallah (Standard), Vojvoda (Standard)

Beste aankoop

Allagui

Grootste verlies

Awoniyi

Programma

STVV (uit)

Anderlecht (thuis)

AA Gent (thuis)

Standard (uit)

Eupen (thuis)

De ambitie van...

Trainer Bernd Hollerbach:

“Ik wil het werk van Bernd Storck voortzetten. Mijn landgenoot heeft hier opmerkelijke resultaten behaald. We zijn terug van onze stage en hebben tegen drie hoogwaardige ploegen - Honved, Ferencvaros en Olomouc - goede dingen laten zien. Ik ga ervan uit dat we een hele sterke ploeg op de been kunnen brengen.”

CEO Paul Allaerts:

“Ik wil tekenen voor een rustige competitie met een plaats tussen 8 en 12. En met af en toe een uitschieter tegen een topclub. Ik zal niet verkondigen dat we play-off 1 ambiëren, ik zou tevreden zijn indien we het hele seizoen buiten de degradatiezone kunnen wegblijven en de middenmoot halen.”

Budget

10 miljoen euro

Stadion

Le Canonnier - 10.600 plaatsen