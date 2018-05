Voormalige eigenaar van City strijkt neer in Moeskroen: "Ik wil hier ook mijn huiswerk maken" Eddy Soetaert

08 mei 2018

15u57 1 Moeskroen “België en Azië zijn al voor 50% met elkaar verbonden door eigenaars en sponsors. Zij moeten dat ook worden op het gebied van spelers”, zegt Pairoj Piempongsant (62) de nieuwe Thaise eigenaar van Excel Moeskroen die zich voor vijf jaar engageert.

De Thai was voor de eerste keer in de stad. Hij stond open voor alle vragen van de pers, zonder evenwel veel duidelijke antwoorden te geven. Hoeveel hij wil investeren in de club – de hamvraag – liet hij onbeantwoord: “Ik focus vooral op de jeugdacademie, dat is de toekomst van de club. Over de eerste ploeg zullen we zien welke injectie nodig is.” Waarom hij in een bescheiden club als Moeskroen investeert? “Het was een opportuniteit.”

“Ik zie dat de Belgen naar de Wereldbeker gaan met een sterke ploeg. Dan vraag ik me af waarom deze spelers niet in de Belgische competitie spelen”, aldus de Thai. “Daar moet de Belgische voetbalbond werk van maken: meer jonge Belgen in de eigen competitie houden. Ook moeten de televisiegelden hier omhoog zodat de clubs over meer budget kunnen beschikken.”

Waar Moeskroen dan moet eindigen in de rangschikking? “Zo hoog mogelijk.” Waarop CEO Paul Allaerts aanvulde: “We mogen geen stappen overslaan. We zullen niet zeggen dat we meteen play-off 1 moeten halen. Maar als we betere spelers hebben, zullen de resultaten sowieso beter zijn.”

Piempongsant heeft een strategie: “Ik heb de jeugdacademie Futorosport bezocht. We moeten kijken hoe we meer jong talent kunnen benutten om door te groeien naar het eerste elftal. Ik heb een netwerk in de hele wereld. Er kunnen jeugdspelers uit Thailand, Australië, Korea en China naar hier komen.”

“Ik heb dertig jaar ervaring in de voetbalbusiness”, aldus Piempongsant. Hij was eerder eigenaar van Manchester City dat hem bij de verkoop veel geld opdracht. Later was hij aandeelhouder van Leicester en eigenaar van Reading. “Ik wil hier ook mijn huiswerk maken”, zegt hij. “Als ik even tijd heb, zal ik een wedstrijd volgen. Maar ik vertoef in meer dan honderd landen per jaar, ik heb het dus wel behoorlijk druk. Ik zal niettemin elke dag de zaken coördineren. En mijn zoon Phubate zal ook wel eens naar Moeskroen komen.” Die zit inmiddels al in de Raad van Bestuur.

Rest de vraag wat er gebeurt indien Moeskroen na de klacht van Mechelen door het BAS zijn licentie voor de Pro League wordt afgenomen. “De Pro League moet meer professioneel zijn. Het kan niet dat zij een licentie die zij op 11 april weer in vraag stelt. Maar de investering is gedaan en wat ook wordt beslist, wij gaan door.”