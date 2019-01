Reuzendoder Storck: Moeskroen nog steeds ongeslagen tegen G5 Stijn Joris

28 januari 2019

07u12 0 Moeskroen Moeskroen stuntte in de Luminus Arena. Een verrassing. En eigenlijk toch ook weer niet. Tegen de G5 pakt Storck maar liefst 11 op 15.

Awoniyi besliste de partij in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd. Les Hurlus vierden hun - niet eens gestolen - overwinning met alle 28 meegereisde fans. Moeskroen slaagt er als eerste dit seizoen in om 4 op 6 te pakken tegen Genk. Er zat dan ook een dolgelukkige coach op de persconferentie. “We hebben op een nieuw systeem getraind”, sprak Bernd Storck. “Ik moet mijn spelers feliciteren want we speelden voor het eerst in die 3-5-2 en ze hebben dat perfect ingevuld. Dit is fantastisch voor ons. Ik denk niet dat iemand vooraf ons kans gaf om hier ook maar een punt te halen.”

Extra spits in minuut 80

Een lefgozer, die Duitse coach van Moeskroen. Met nog een tiental minuten te gaan, bracht hij bij 1-1 een extra spits in. Hij koos bewust om geen muurtje op te trekken en zich vast te klampen aan dat puntje, maar ging voluit voor de zege en dat werd beloond. “Ik nam een risico, maar ik wou geen extra verdediger inbrengen omdat we dan alleen maar meer achteruit zouden kruipen. Door voor een extra aanvaller te kiezen, hoopte ik ons een psychologisch voordeel te bezorgen. Ik wou aantonen dat we opnieuw konden scoren en zo wonnen we ook.”

Kloof: 9 punten

Storck blijkt trouwens over een succesrecept te beschikken voor de matchen tegen de G5. Sinds hij overnam bij Moeskroen, verloor het nog geen enkel duel tegen een grote club. Met 11 op 15 is Storck nog ongeslagen tegen Anderlecht, Genk, Gent én Standard. “Geloof me, het is niet makkelijker tegen de topclubs, maar we werken heel hard en verdienen dit. Vaak liggen we buitenshuis onder in de duels. Dat was deze keer niet het geval en dat maakt een groot verschil.” Zo pakte Moeskroen bijna de helft van zijn punten tegen topclubs. Dankzij de onverhoopte zege in Genk slaat het een kloof van negen punten met rode lantaarn Lokeren. “Daar ben ik erg blij mee”, zei Storck nog. “Alleen zijn we nog niet safe. We zullen elke wedstrijd tot midden maart als een finale moeten blijven benaderen. Maar een overwinning als deze doet natuurlijk veel voor het vertrouwen van mijn spelers.” (SJH)