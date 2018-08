Nog een laatste kunststukje? Leye moet met Moeskroen zijn zesde eersteklasser uit het slop helpen ESK

30 augustus 2018

13u22 0 Moeskroen Mbaye Leye wordt er straks 36 maar gaat nog voor een nieuwe opdracht: Excel Moeskroen van de laatste plaats weghalen. Dat was ook de taak die hij vorig seizoen meekreeg bij AS Eupen maar toen de beslissende wedstrijd tegen KV Mechelen werd gespeeld, was hij al uit de groep gezet door coach Makelélé.

Mbaye Leye is immers een leidersfiguur, een ego, door Francky Dury ooit uitgeroepen tot de god van de kleedkamer. Leye is een haantje, maar van dat soort hadden ze er met Luis Garcia al eentje in Eupen. Makelélé koos voor de Spanjaard en liet het contract met Leye, dat nog twee jaar liep, ontbinden. Hij scoorde er anders nog wel 9 keer in 23 wedstrijden.

De ambitieuze Senegalees, nog woonachtig in Waregem, trainde in zijn eentje verder en sloeg intussen de aanbiedingen van amateurclubs als Virton af. Moeskroen wordt zijn nieuwe uitdaging, allicht zijn laatste kunstje. Pech voor hem dat het duel van zijn nieuwe club met Eupen (0-1 verlies) net achter de rug ligt, anders had Leye nog kunnen gaan voor revanche. Nu wordt het eerder een werk van lange adem, die Operatie Redding. Mbaye Leye tekende gisteren een contract voor één seizoen en traint inmiddels mee met de ploeg die tot hiertoe amper valabele aanvallers bezat.

6de club voor Leye

Mbaye Leye is met Moeskroen trouwens aan zijn 6de Belgische club toe. De nieuwkomer bij Moeskroen speelde eerder voor Gent, Standard, Lokeren, Eupen en tot drie keer toe voor Zulte Waregem.

Alleen Ode Thompson en Jeremy Perbet deden als buitenlander beter. Hij kwam uit voor 7 clubs. De Belg Marc Schaessens deed nog straffer: hij speelde voor 10 verschillende eersteklassers.

BELGEN:

10: Marc Schaessens

7: Dimitri De Condé en Marc Hendrikx

BUITENLANDERS:

7: Ode Thompson, Jeremy Perbet

6: Eric Joly, Ibou Sawaneh, Dalibor Veselinovic en Mbaye Leye (ESK/JS)