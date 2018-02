Nieuwbakken Moeskroen-coach Defays: "Zal me gedragen als werknemer, met respect voor mijn werkgever" Eddy Soetaert

15 februari 2018

12u53 0 Moeskroen Ex-Sporting Charleroi-icoon Frank Defays is vanmiddag voorgesteld bij Moeskroen. “Hij stapt van het ene Excelsior naar het andere”, constateert voorzitter Patrick Declerck. Defays komt immers over van Excelsior Virton uit de eerste amateurklasse. Dat Defays zich nog even versprak en zijn nieuwe club Excelsior Virton heette, hoeft niet te verbazen. Hij was er tot gisteren gedurende zeven jaar lang trainer.

Defays had bij zijn voorstelling geen groot verhaal. “Ik zal me gedragen als een werknemer”, zei hij, “met respect voor mijn werkgever”. Dat stond dan in contrast met zijn voorganger Mircea Rednic die zijn mond niet meer kon houden over het naar zijn gevoel te weinig ambitieuze beleid van de club. Rednic maakte dan ook al veel passages bij meer gereputeerde clubs als Rapid en Dinamo Boekarest en in eigen land Gent en Standard mee.

Maar: “Een ploeg is als een onderneming”, zegt Patrick Declerck die de twee leidt. “Als je de lijn niet volgt die door het beleid wordt uitgestippeld, moet je gaan. Het is niet aan de trainer om te zeggen hoe je een club moet leiden.”

Algemeen manager Paul Allaerts wees er intussen op dat Moeskroen stappen zet: “Vorig seizoen startten we met zes spelers onder contract, nu hebben we er voor volgend seizoen al twintig. Defays past in ons project en ook in het rijtje van jonge coaches die aan de oppervlakte komen: Leko, Vermant, Clement, De Roeck.” Hij kreeg bij Moeskroen een contract tot juni 2019.