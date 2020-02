Moeskroen: “We verwacht Hollerbach snel terug op de club” RN

04 februari 2020

08u02 0

Bernd Hollerbach, de Duitse coach van Moeskroen, is al sinds 20 december afwezig vanwege een zware longontsteking. De wedstrijdcoaching was de voorbije weken in handen van technisch directeur Rudi Vata, maar die trok na de wedstrijd op Anderlecht aan de alarmbel. “Een ploeg heeft nood aan een trainer. Er is duidelijkheid nodig”, aldus Vata. Uitspraken die er op leken te wijzen dat er ook binnen Moeskroen grote onduidelijkheid heerst over Hollerbach, maar CEO Paul Allaerts weerlegt dat. “Bernd heeft vorige week nog een onderzoek ondergaan, we verwachten hem nu snel terug op de club”, aldus Allaerts.