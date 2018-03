Moeskroen-preses Declerck countert kritiek: "Mechelen of Eupen? Kan ons niks schelen" Pieter-Jan Calcoen

14 maart 2018

05u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Moeskroen Mocht er een verkiezing voor ‘Grootste Pispaal’ bestaan, dan won Moeskroen makkelijk. ­Vandaar: een verbaal steekspel met preses ­Patrick Declerck (62): "Zoek me één collega die me niet correct vindt. Het zal je niet lukken."

4-0 tegen Eupen, met vier tegengoals in de laatste zeventien minuten, waardoor niet Eupen, maar Mechelen zakt. Vond u de inzinking van uw team niet vreemd?

"Ik snap die polemiek niet. Er ontbraken zéven titularissen. We zijn bij wijze van spreken met een liefhebbersploeg naar Eupen vertrokken. Bovendien hebben we de zwakste defensie en het kleinste budget van eerste klasse. Dan is het niet verwonderlijk dat je spelers plooien na ­zeventig minuten. Pas op, ik vind het jammer dat er nu zo veel controverse is, maar wij treffen geen schuld."

