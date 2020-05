Moeskroen ontsnapt opnieuw via het BAS: Henegouwers krijgen alsnog proflicentie ESK/NVK/TLB

08 mei 2020

16u37 114 Moeskroen Moeskroen flikt het opnieuw. Het BAS geeft de Henegouwers een licentie. Ook Moeskroen flikt het opnieuw. Het BAS geeft de Henegouwers een licentie. Ook Standard en Lommel kregen de voorbije dagen al groen licht.

De advocaat van Moeskroen, Bruno Dessart, antwoordde gisteren tijdens een videoconferentie vier uur lang op de vragen die de drie ‘scheidsrechters’ van het BAS zich stelden. Dessart moest reageren op twee elementen waarvoor de licentiecommissie eerder geen licentie gaf om in 1A te spelen.

Hij moest niet enkel aantonen dat de club nu wél een sluitend budget rond heeft (de club diende een ‘nood budget’ in, ondersteund door een bijdrage van eigenaar Pairoj Piempongsant, die uiteindelijk toch met centen over de brug kwam, red.), maar vooral ook dat er geen band bestaat tussen Moeskroen en de makelaars Zahavi en Ramadani. “Onze advocaat was overtuigend en kon op alle vragen een duidelijk antwoord verschaffen”, aldus de clubleiding eerder en daar dacht het BAS dus ook zo over. ‘t Is al de vijfde keer op zes jaar tijd dat Moeskroen z’n licentiedossier toch krijgt via het BAS.

De Belgische voetbalbond had nochtans enkele stukken uit het dossier van Operatie Zero toegevoegd als bewijslast. Daaruit blijkt dat jurist en makelaar Marc Rautenberg via omwegen 2 miljoen euro op de rekening van Moeskroen had laten storten. Dat bleek onvoldoende om te spreken van een 'beduidende invloed’, volgens het BAS.

Voorzitter Declerck: “Hebben plaats in Belgisch profvoetbal, ook al willen sommigen ons nog altijd van het toneel zien verdwijnen”

“Het hoeft niet te verbazen dat we erg blij zijn met deze beslissing”, zegt voorzitter Patrick Declerck op de website van Moeskroen. “We hebben heel hard gewerkt aan dit dossier, zodat de club kan blijven bestaan. We hebben nog steeds te maken met beperkte middelen, maar we hebben het gevoel dat we onze plaats hebben in het Belgisch profvoetbal, ook al willen sommigen ons nog altijd van het toneel zien verdwijnen. We hebben niet de gewoonte om op te geven en blijven elke dag knokken om het avontuur van Moeskroen in 1A voort te zetten. Ik wil alle mensen bedanken die ons in deze moeilijke periode hebben gesteund.”

