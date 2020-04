Moeskroen leeft weer op hoop, Thaise eigenaar wil toch geld ophoesten om licentie te halen



Moeskroen Er zit dan toch nog leven in voetbalclub Excelsior Moeskroen, dat op 6 mei zijn licentiedossier voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) moet verdedigen. Eigenaar Pairoj Piempongsant toont zich nu namelijk toch bereid om nog eens de portefeuille open te trekken. Blijft nog die andere heikele kwestie...

Op 8 april kreeg Excelsior Moeskroen slecht nieuws te horen op de voetbalbond (KBVB): de licentiecommissie kende hen geen proflicentie toe. Moeskroen riskeert naar de amateurklasse terug te vallen als het op 6 mei het BAS niet kan overtuigen dat het z’n zaakjes in orde heeft. Het is niet de eerste maar al de vijfde keer dat de Henegouwse club in nauwe schoentjes zit: telkens was er een zitting bij het BAS nodig om de vereiste proflicentie te behalen. Bij de KBVB struikelden ze vorig jaar over twee elementen in het dossier: de ­centen en de rol van spelersmakelaar Pini Zahavi – het is nu niet anders.

Over dat geld: Moeskroen kon de licentiecommissie niet overtuigen van hun levensvatbaarheid voor de komende achttien maanden omdat eigenaar ­Pairoj Piempongsant weigerde een ­garantie te tekenen voor 3,2 miljoen euro. De Thai heeft sinds maart 2018 al meer dan 11 miljoen euro in de club gestoken. De directie ging op zoek naar nieuwe geldschieters, maar in coronatijden en een economische recessie is dat haast onbegonnen werk. Er zit dus niets anders op dan te besparen. ­Moeskroen zou zijn budget van 8 naar 5,5 miljoen inkrimpen.

Procedurefouten inroepen?

Ze overhaalden ook hun hoofdaandeelhouder om toch weer in de geldbuidel te tasten. Piempongsant zal een deel van de 3,2 miljoen ophoesten, een ander deel moet komen uit de verkoop van talentvolle spelers, zoals doelman Jean Butez. Moeskroen rekent op drie miljoen voor de 24-jarige Fransman, die nog een jaar onder contract ligt. Dat lijkt in de huidige omstandigheden een optimistische raming, ook omdat Lille, dat hem opleidde, nog recht heeft op vijftig procent van het transferbedrag. Voorts zou ook het contract van directeur Paul Allaerts niet verlengd worden, dat eind dit jaar afloopt.

De financiële hindernis kan Moeskroen mogelijk wel nemen, blijft de vraag hoe het de betrokkenheid van Pini Zahavi zal uitleggen. De licentiecommissie had altijd al z’n twijfels over de exacte rol van Zahavi, maar nu zouden er bewijzen zijn, in de vorm van mails, die aantonen dat de Israëlische makelaar de Henegouwse club wel ­degelijk runt, wat de reglementen niet toelaten. Als blijkt dat de clubleiders bewust logen, dan kunnen ze hun ­licentie vergeten. Le Soir schreef zaterdag dat Moeskroen voor het BAS ­mogelijk procedurefouten zal inroepen om die tweede hindernis uit de weg te ruimen.

Afwachten of het Belgisch Arbitragehof voor de Sport op 6 mei, tijdens een conferencecall, oren heeft naar hun ­argumenten. Ten laatste op 10 mei maakt het BAS z’n beslissing bekend, pas tien dagen later publiceert het zijn motivering.

