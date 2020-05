Moeskroen kruipt voor zesde keer door het oog van de naald: een overzicht BF/MXG/XC

08 mei 2020

16u59 4 Moeskroen Moeskroen krijgt alsnog een proflicentie voor volgend seizoen en ontsnapt andermaal aan de degradatie. De Henegouwers kruipen zo voor de zesde keer door het oog van de naald. Een overzicht.

2014-2015 Budget dan tóch groot genoeg

Moeskroen redt zich sportief, maar de licentiecommissie twijfelt of het budget van 4 miljoen euro volstaat om rond te komen. Moeskroen krijgt toch zijn licentie. Cercle Brugge en Lierse, die voor het behoud knokken, tekenen verzet aan. In augustus 2015 wordt de club gekocht door Gol Football Malta, een vennootschap van makelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat het laatste woord heeft over sportgeschillen, velt het ultieme verdict: Moeskroen kan genoeg financiële garanties voorleggen. Cercle zakt.

2015-2016 Aandelen verkocht voor 10 euro

Eind 2015 beslist de Pro League dat makelaars geen eigenaar meer mogen zijn van een club. Daar hebben Zahavi en Ramadani een boekhoudkundige oplossing voor: ze verkopen de club aan een andere vennootschap uit Malta, Latimer. Die betaalt 10 euro voor de aandelen. Op papier is Zahavi niet betrokken bij Latimer: dat bedrijf staat op naam van zijn neef. OHL vecht samen met STVV en Westerlo de licentie voor Moeskroen aan. Ze voeren aan dat Moeskroen-coach Glen De Boeck naar Londen reisde om met Zahavi te onderhandelen over een nieuw contract - een duidelijk bewijs van de macht van de makelaar binnen de club. De licentiecommissie ziet dat anders: er is geen bewijs dat Gol Football Malta invloed heeft op Latimer. De drie clubs stappen naar het BAS, maar vangen ook daar bot. OHL zakt.

2016-2017 Plots zijn schulden kwijtgescholden

Moeskroen moet toegeven dat de nieuwe hoofdaandeelhouder Latimer een schuld van bijna 2,5 miljoen euro had bij Gol Football Malta. Westerlo en Lommel mengen zich in de debatten voor het BAS. Maar Moeskroen tovert een document tevoorschijn dat moet bewijzen dat Gol Football Malta alle schulden heeft kwijtgescholden aan Latimer, waardoor de banden nu doorgeknipt zijn. Het BAS zwicht voor dat argument. Westerlo zakt daardoor naar 1B, Lommel United naar eerste amateurklasse.

2017-2018 Banden met makelaar niet te nauw

In april krijgt Moeskroen, intussen overgenomen door Thaise investeerders, zijn licentie. Nu is het de beurt aan KV Mechelen om de te nauwe verstrengeling met makelaars aan te klagen. De Pro League is not amused: voorzitter Pierre François is het beu dat clubs telkens de licentie van Moeskroen aanvechten en oppert zelfs een wijziging van het reglement: wie zakt, zou zich niet kunnen redden door andermans licentie aan te vechten. Het BAS volgt de argumentatie van KV Mechelen niet. Moeskroen ontspringt zo nog eens de dans, Mechelen zakt.

2018-2019 Licentie onder ‘voorlopig bewind’

Vorig seizoen hing de licentie van Moeskroen ook aan een zijden draadje. Het parket had toen voorlopige bewindvoerders aangesteld voor de Henegouwse club. Die moesten onderzoeken of Moeskroen gefinancierd werd door illegale geldconstructies uit belastingsparadijzen. Maar dat op zich volstond toen niet voor de licentiecommissie om de licentie in te trekken. Moeskroen haalde opgelucht adem en kon opnieuw deelnemen aan de profcompetities in ons land.

2019-2020 Andermaal door het oog van de naald

Moeskroen slaagde er in eerste zit niet in zijn levensvatbaarheid aan te tonen. “Les Hurlus” haalden de coronacrisis aan om een tekort van 3,2 miljoen euro te verklaren. Ook een struikelblok was het steeds terugkerende verwijt dat spelersmakelaars aan de touwtjes zouden trekken op Le Canonnier. Moeskroen verdedigde zich vandaag uitvoerig, in een vier uur durende zitting voor het BAS, mét succes. “Dit is de enige juiste beslissing”, klopt voorzitter Patrick Declerck zich op de borst.