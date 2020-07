Moeskroen kondigt overname door Lille aan, wordt Da Cruz opnieuw T1? Redactie

18 juli 2020

10u41 0 Moeskroen Excel Moeskroen heeft op Twitter de verkoop van de club aan de Franse eersteklasser Lille aangekondigd. De Henegouwse club zal straks om 17u, een uurtje voor het oefenduel van Les Hurlus tegen haar nieuwe eigenaar, een persconferentie geven met meer details. Gérard Lopez, de eigenaar van Lille, en Patrick Declerck, de voorzitter van Moeskroen, zullen daarbij aanwezig zijn.

Moeskroen was sinds 2018 in handen van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant, maar in feite zwaaiden makelaars de plak op Le Canonnier. De Henegouwers grepen daardoor in april aanvankelijk naast een proflicentie voor komend seizoen maar vonden in mei in 'tweede zit', tot verrassing van velen, wel opnieuw gehoor bij het BAS. Moeskroen kon daardoor in 1A blijven. Het was de vijfde keer in zes jaar tijd dat de club op die manier haar licentie behaalde.

Lille was tussen 2011 en 2015 al voor 51 procent aandeelhouder van Moeskroen. Beide steden liggen slechts 25 km van elkaar verwijderd. De Franse subtopper wil in Henegouwen opnieuw jonge spelers stallen.

Fernando Da Cruz zou opnieuw hoofdcoach worden van de Henegouwers. Da Cruz was eerder in het voorjaar van 2015 al een half jaar hoofdcoach op Le Canonnier. Hij was er tussen juli 2012 en december 2014 ook assistent en tussen juli 2015 en juli 2017 hoofd jeugdopleidingen.

Moeskroen beëindigde het stopgezette seizoen in de Jupiler Pro League op de tiende plaats.

🎥CONFÉRENCE DE PRESSE - Gérard Lopez et Patrick Declerck donneront une conférence de presse à propos du rachat du club en préambule du match amical (huis clos) entre le @ExcelMouscron et le @losclive.



🕔 À partir de 17h00

📍 Stade du Canonnier pic.twitter.com/Lu5gr3GVsC Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link