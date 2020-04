Kosten mails van Pini Zahavi Moeskroen de kop? ESK

06u50 0 Moeskroen Mailverkeer tussen Pini Zahavi en Jean-Luc Gripond, ex-voorzitter van Nantes en eerder directeur van F1-renstal Prost, lijkt Excel Moeskroen de kop te kosten als de club op 10 mei voor het BAS alsnog een licentie wil bekomen.

Bij de rechtbank van Doornik legde Gripond klacht neer omdat zijn vennootschap nog 80.000 euro van de club te goed heeft voor zijn bemiddeling bij het overkopen door Zahavi en Ramadani van 90% van de aandelen van de vroegere Moeskroense eigenaar, voetbalclub LOSC Lille. Mails heen en weer bevestigen dat voetbalmakelaar Zahavi eerder wel degelijk eigenaar was van Moeskroen, wat volgens het reglement verboden is. Dat Moeskroen onder eed bij vorige passages voor de licentiecommissie altijd verklaarde dat er geen link was tussen de club en Zahavi, lijkt nu zwaar te worden aangerekend.