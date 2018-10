Enorm talent, snelheidsboetes, vechtpartijen, vijf maanden cel met uitstel en nu zonder club. Het woelige parcours van doelman Logan Bailly MDB

02 oktober 2018

16u39 4 Moeskroen Het einde van een zoveelste avontuur. Moeskroen heeft besloten om het contract van Logan Bailly toch te ontbinden. Zo moet de ondertussen 32-jarige excentrieke doelman wederom op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Een overzicht van zijn woelige carrière.

Juli 2003 - juni 2004: uitgeleend aan Heusden-Zolder

17 jaar was Logan Bailly wanneer hij zijn thuisstad Luik (Standard) inruilde voor Genk. Bij Racing Genk kreeg het jonge sluitstuk echter niet meteen speelkansen, maar bij kleine broer Heusden-Zolder was dat wel het geval. Bailly werd dan ook een seizoen uitgeleend aan de verrassende eersteklasser. Heusden-Zolder wist zich met een zeventiende plek maar net te handhaven in de Jupiler Pro League. Vanwege zijn looks wordt Bailly al gebombardeerd tot de 'Belgische Beckham' en zelfs Liverpool trok al snel aan zijn mouw. "Ik liep er drie dagen stage, maar ik heb hen diets gemaakt dat ik het seizoen wil uitdoen bij Heusden. Ik wil niet te vroeg vertrekken en verkommeren op een buitenlandse bank", bleef Bailly toen met de voeten op de grond.

Juli 2002 - Januari 2009: doorbraak bij Racing Genk

Na zijn uitleenbeurt aan Heusden-Zolder keerde Bailly dan wel terug naar Racing Genk, het was toch nog even wachten op zijn kans. In het seizoen 2006-2007 was het dan toch zover. Hugo Broos promoveerde Bailly tot eerste doelman en dat vertrouwen werd niet besmeurd. Met de Luikenaar tussen de palen eindigde Genk tweede op vijf punten van kampioen Anderlecht. Bevestigen zat er voor de Limburgers echter niet in. Naast zijn prestaties op het veld - Bailly was ook eerste doelman op de Olympische Spelen van Peking 2008 - viel de keeper ook op met zijn opvallende kapsels. Het seizoen daarop werd Genk tiende, met nog steeds Logan Bailly als de uitgesproken nummer één. Tijdens de wintermercato van het seizoen dat volgde koos Logan Bailly dan ook eieren voor zijn geld. De Bundesliga wachtte.

Bailly was in zijn periode bij Genk echter ook niet vies om zijn eigen ploegmaats uit te kafferen. Zo haalde hij na de 5-0-nederlaag tegen Gent al hard uit. "Spelers die hun truitje niet nat maken, mogen voor mijn part vertrekken", klonk het uit zijn mond voor de televisiecamera's. Ook naar Jacky Mathijssen, de Club-trainer die vond dat Bailly in het roze moest keepen zodat zijn spitsen dan een mikpunt hadden, was Bailly ongemeen hard. "Het is kleinzerig hoe die man telkens probeert op het moreel te werken. Hij faalt echter als hij denkt dat hij daardoor iemand uit zijn evenwicht kan halen. Ik hoop dat ik nu definitief zijn mond gesnoerd heb", vertelde Bailly na de 2-6-zege van Genk op Club Brugge in 2008.

Bailly was er ook niet vies van om de bloemetjes buiten te zetten. In de zomer van 2008 ontstond er rond de doelman een enorme vechtpartij op het kleine Festimix-festival in het Luikse Jupille. Het kwam zelfs zo ver dat de politie het festival moest stilleggen. "Ik geef toe dat ik buiten het terrein van het festival een woordenwisseling kreeg met iemand en dat we slaags zijn geraakt toen ik op weg was naar mijn auto", aldus Bailly daarover. Hij beloofde zijn leven te beteren, maar niet veel later verscheen zijn naam opnieuw negatief in het nieuws. Hij werd met zijn Mercedes geflitst aan een snelheid van 155 km/u op een baan waar 90 km/u was toegelaten. Naar zijn rijbewijs mocht hij fluiten.

Na een tumultueuze zomer mocht Bailly de vuisten op het veld weer laten spreken, maar in de topper tegen Club Brugge kwam hij onzacht in aanraking met spits Joseph Akpala. Na de harde klap werd de Genkse doelman zwaargewond op een brancard afgevoerd. Iedereen vreesde het ergste toen Bailly roerloos op de grond bleef liggen. Gelukkig liep de keeper geen blijvende schade op. Sterker nog: een maand later stond hij opnieuw tussen de palen.

Januari 2009 - Juli 2012: tegen degradatie vechten in Bundesliga

Meer bepaald Borussia Mönchengladbach. In Noordrijn-Westfalen waren ze tijdens de winterstop trouwens koortsachtig op zoek naar een betrouwbaar sluitstuk om weg te geraken van de achttiende en laatste plaats in de Bundesliga. Kostprijs: 2,5 miljoen euro en een jaarsalaris van 900.000 euro. Borussia legde het allemaal op tafel. Het duurde even, maar uiteindelijk wist de promovendus zich nog te redden. Met dank aan Logan Bailly. In een van zijn eerste wedstrijden, tegen Werder Bremen, keepte hij de wedstrijd van zijn leven. Bailly werd zelfs verkozen tot 'Speler van de Week'. Borussia had slechts een punt over om zich te verzekeren van de veilige vijftiende plek.

Zo goed het verliep bij zijn club, zo hard stormde het bij de nationale ploeg. Stijn Stijnen vertelde dat het met de toenmalige generatie Rode Duivels nooit zou lukken om een groot toernooi te halen, Wesley Sonck stelde dan weer dat een aantal individuen hun tasje van Louis Vuitton belangrijker vonden. "Triestig", noemde Bailly het. "Ik heb zelf een tas van Louis Vuitton. Maar wat dan nog? Mag dat niet? En waarom worden de jonge spelers op de korrel genomen? Hoe durft men zeggen dat wij een vuile mentaliteit hebben? We zijn toch vierde geworden op de Spelen met de jeugd." Na het afhaken van Stijn Stijnen bij de Rode Duivels werd Logan Bailly plots doelman nummer één.

Een blessure strooide eerst nog roet in het eten, maar Bailly kon nadien dan toch zijn eerste volledige seizoen afwerken in de Bundesliga. Anders dan het jaar voordien kampeerden de Borussen nu wel in de middenmoot, al startte Bailly wel met 14 tegengoals in drie wedstrijden. Zes keer hield Bailly in dat seizoen de nul in de competitie. Een jaar later werd Bailly echter afgeremd door enkele blessures en opnieuw vocht Mönchengladbach een strijd met de degradatie uit. Met de hakken over de sloot bleef de Duitse club toch in de eerste klasse. Een nieuwe hoofdrol was er echter niet weggelegd voor Logan Bailly die ook kampte met een vertrouwenscrisis. Niemand minder dan Marc-André ter Stegen kwam namelijk piepen op het hoogste toneel. De huidige doelman van Barcelona kreeg dan ook de voorkeur op onze landgenoot.

Vijf maanden cel met uitstel

Logan Bailly kampte in zijn periode bij Borussia Mönchengladbach met een heuse vertrouwenscrisis. Het kwam zelfs zover dat zijn club hem een week verplicht op vakantie stuurde. Tot aan de winterstop werd er niet meer op hem als nummer één gerekend. Volgens het Duitse Bild moest onze landgenoot ook financieel geholpen worden door de club. Hij moest onder meer een deel van zijn auto's verkopen. Daarbovenop werd hij ook nog eens veroordeeld tot vijf maanden cel met uitstel voor een vechtpartij na de titel van Standard in 2008. Het was de druppel voor Mönchengladbach.

Juli 2011 - December 2011: Zwitsers uitstapje

Uitlenen dan maar. Borussia Mönchengladbach stuurde Bailly naar het Zwitserse Neuchâtel Xamax, maar daar kwam de doelman geen enkele keer in actie. Volgens zijn manager Mogi Bayat werd Bailly bij zijn club sinds dag één niet betaald. De doelman besloot dan maar om zijn contract eenzijdig op te zeggen.

December 2011 - Juli 2012: kortstondig avontuur bij Genk

Racing Genk gooide een nieuwe reddingsboei uit voor hun voormalige doelman. Als tweede doelman, want Laszlo Köteles had zich ondertussen in de harten van de Genkse fans gespeeld. De Hongaar raakte op het veld van KV Mechelen echter geblesseerd zodat Logan Bailly toch enkele wedstrijden afhaspelde. Totdat hij zelf geblesseerd uitviel en Köteles weer zijn plek in nam.

Juli 2012 - Juli 2015: degradatie en promotie bij OH Leuven

Een toekomst had Bailly dan al niet meer in de Bundesliga. Bij Borussia Mönchengladbach waren ze hun Belgische doelman liever kwijt dan rijk. Beide partijen kwamen dan ook tot een akkoord om het nog lopende contract te ontbinden. Niet dat Bailly geen kans meer kreeg, want OH Leuven kwam aankloppen. Een vrije transfer van een achtvoudige Rode Duivel wilden ze in Vlaams-Brabant wel afronden. "Als ik kon terugkeren in de tijd, dan zou ik mijn fouten uitwissen. Allemaal", sloeg hij mea culpa. Bailly genoot van het vertrouwen, maar kon in het seizoen 2013-2014 toch niet verhinderen dat OH Leuven afscheid moest nemen van de Belgische eerste klasse. Hij lag meteen daarna wel mee aan de basis van de promotie van OHL. Via de eindronde mocht Leuven weer aantreden in de hoogste klasse, maar Bailly zou niet mee promoveren.

Juli 2015 - Juli 2017: "Hopelijk begint mijn carrière nu echt"

Met Celtic Glasgow hengelde zelfs een Schotse traditieclub naar de diensten van Bailly. Dat aanbod kon de doelman niet zomaar afslaan, ook al was het maar als tweede doelman. "Dit is een droom die uitkomt. Ik ben 29, maar hopelijk begint mijn carrière nu echt", was Bailly in de wolken. Het draaide echter anders uit. Craig Gordon was de nummer één, maar in zijn debuutwedstrijd - een oefenmatch tegen Eibar - pakte Bailly wel meteen een strafschop. Verder dan hier en daar eens een wedstrijd kwam Bailly echter niet bij Celtic Glasgow. Een seizoen later werd hij zelfs gedegradeerd tot derde doelman. In onderling overleg werd zijn contract ontbonden.

Juli 2017 - September 2018: contract ontbonden bij B-kern van Moeskroen

Dat bracht hem weer in België. Moeskroen was de zoveelste club die Logan Bailly een nieuwe kans bood. Na drie speeldagen en een rode kaart voor Jean Butez werd de doelman nog een keer tussen de lijnen gegooid. Hij bleef ook onder de lat staan. "Een mens wordt ouder. Ik heb niet zo veel luxe meer nodig", wist Bailly te vertellen. Toch ging het van kwaad naar erger met Bailly. In de zomer kreeg hij de sticker 'overbodig' op zich geplakt en mocht hij uitkijken naar een nieuwe club. Die diende zich niet aan zodat Bailly in het huidige seizoen naar de B-kern werd gestuurd. Zijn - naar Moeskroense normen - zware contract zou voor de Henegouwers moeilijk langer draagbaar zijn zodat het contract van Bailly werd ontbonden. Het valt af te wachten of de 32-jarige Bailly nog maar eens een nieuwe kans krijgt aangeboden.