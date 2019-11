Eerst de knipoog, dan een héérlijke krul: Antonov etaleert zijn geweldige linker tegen Genk TLB

23 november 2019

23u51 0

Géén zege voor Racing Genk tegen Moeskroen. Eén van de verantwoordelijken daarvoor, is Nemanja Antonov. De Servische linksachter van Moeskroen zorgde in de tweede helft voor de 2-2 met een geweldige vrijschop. Opvallend: vlak voor Antonov de bal voorbij Coucke joeg, knipoogde de linkspoot nog even. “Ik leg 'm wel even in de kruising”, leeg hij wel te denken. En zo geschiedde dus ook (zie video boven).