Duitser Bernd Storck is nieuwe coach van Moeskroen LPB

02 september 2018

Bernd Storck is de nieuwe trainer van Moeskroen. De 55-jarige Duitser tekende bij de rode lantaarn in de Jupiler Pro League een contract voor één seizoen, met een optie op een bijkomend jaar. Storck volgt in Moeskroen Frank Defays op, die deze week werd ontslagen. De Duitser was het laatst bondscoach van Hongarije dat hij in 2016 naar het EK in Frankrijk leidde. Hongarije haalde verrassend de achtste finales waarin het kansloos sneuvelde tegen de Rode Duivels (4-0).

Met Storck haalt Moeskroen-manager Jürgen Röber een oude bekende naar Le Canonnier. Storck was tussen 1996 en 2007 immers zijn vaste assistent. Bij Moeskroen staat de Duitser voor de zware taak de club in eerste klasse te houden. Donderdag werd Defays aan de deur gezet na een 0 op 15, intussen staat de teller op 0 op 18 na een nieuwe nederlaag op het veld van Charleroi.

Storck geeft maandagnamiddag zijn eerste training in Moeskroen. Om 17 uur wordt hij op een persconferentie voorgesteld.