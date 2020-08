Coach Da Cruz wettigt dubbele muur van Moeskroen: “Samen minder ervaring dan Refaelov in zijn eentje” AR

09 augustus 2020

15u54 0 Jupiler Pro League Moeskroen voetbalde allesbehalve attractief op de Bosuil. Dat gaf coach Fernando Da Cruz na afloop volmondig toe. Anders dan tijdens de oefencampagne, waarin hij opteerde voor een klassieke 4-4-2, zocht de 48-jarige Fransman zijn heil in een 5-4-1. Een veldbezetting waarop hij, zo luidde het, slechts een paar dagen had getraind. Straffe stoot, want de puzzelstukjes viel vrij goed in elkaar. Weliswaar geholpen door het feit dat Antwerp niet doorging op het elan van de bekerwinst, maar ‘soit’.

“Ik heb gekozen voor een verdediging met vijf en een dicht bevolkt middenveld omdat het de beste manier was om ons gebrek aan fysieke kracht en lengte te compenseren”, verduidelijkte Da Cruz. “Dankzij de solidariteit die van de ploeg uitging, is ons dat gelukt. Daarnaast heeft Koffi ons met een reeks uitstekende interventies in de match gehouden.”

“Meer dan ons schrap zetten, konden we niet doen. Vooral niet tegen een ploeg die bij de titelkandidaten mag gerekend worden. We kwamen aan de aftrap met vijf debutanten en mijn volledige ploeg heeft tot nu minder wedstrijden gespeeld op dit niveau dan Refaelov in zijn eentje. Het zal tijd vergen om deze jonge groep te doen groeien en ik zie geen andere weg dan een methode gebaseerd op voorzichtigheid en werkkracht om dat groeiproces zonder al te veel schade te doorstaan. We hebben hier op Antwerp een goed punt behaald. Dat kan een zéér goed punt worden als we volgende week thuis tegen KV Mechelen winnen.”

Bakic zorgde met een juweeltje voor de 1-1. De 26-jarige Montenegrijn leekt nochtans niet echt te passen in het project dat Lille met Moeskroen tot doel heeft. Da Cruz: «Als gevolg van een blessure liep Marko tijdens de voorbereiding wat achterstand op. Nu hij opnieuw fit is en de voorbije weken een uitstekende mentaliteit toonde, zie ik niet waarom hij geen volwaardig lid zou zijn van onze groep. Anders zou ik hem niet in de wedstrijdkern hebben opgenomen.»

Waarop Da Cruz voldaan de perszaal verliet. The stars were bright, Fernando.

Lees ook: Ook Antwerp laat zich verrassen: invaller Bakic bezorgt Moeskroen met héérlijke goal punt op de Bosuil

Luciano D’Onofrio, een garantie op succes: “Als ik voor elke beslissing eerst vijf man moet afgaan... Dan blijf ik liever thuis”