Bundesliga, Zwitserland, Schotland en ontbonden contract bij B-kern Moeskroen. Het woelige parcours van doelman Logan Bailly MDB

02 oktober 2018

14u23 0 Moeskroen Het einde van een zoveelste avontuur. Moeskroen heeft besloten om het contract van Logan Bailly toch te ontbinden. Zo moet de ondertussen 32-jarige excentrieke doelman wederom op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Een overzicht van zijn woelige carrière.

Juli 2003 - juni 2004: uitgeleend aan Heusden-Zolder

17 jaar was Logan Bailly wanneer hij zijn thuisstad Luik (Standard) inruilde voor Genk. Bij Racing Genk kreeg het jonge sluitstuk echter niet meteen speelkansen, maar bij kleine broer Heusden-Zolder was dat wel het geval. Bailly werd dan ook een seizoen uitgeleend aan de verrassende eersteklasser. Heusden-Zolder wist zich met een zeventiende plek maar net te handhaven in de Jupiler Pro League.

Juli 2002 - Januari 2009: doorbraak bij Racing Genk

Na zijn uitleenbeurt aan Heusden-Zolder keerde Bailly dan wel terug naar Racing Genk, het was toch nog even wachten op zijn kans. In het seizoen 2006-2007 was het dan toch zover. Hugo Broos promoveerde Bailly tot eerste doelman en dat vertrouwen werd niet besmeurd. Met de Luikenaar tussen de palen eindigde Genk tweede op vijf punten van kampioen Anderlecht. Bevestigen zat er voor de Limburgers echter niet in. Naast zijn prestaties op het veld - Bailly was ook eerste doelman op de Olympische Spelen van Peking 2008 - viel de keeper ook op met zijn opvallende kapsels. Het seizoen daarop werd Genk tiende, met nog steeds Logan Bailly als de uitgesproken nummer één. Tijdens de wintermercato van het seizoen dat volgde koos Logan Bailly dan ook eieren voor zijn geld. De Bundesliga wachtte.

Januari 2009 - Juli 2012: tegen degradatie vechten in Bundesliga

Meer bepaald Borussia Mönchengladbach. In Noordrijn-Westfalen waren ze tijdens de winterstop trouwens koortsachtig op zoek naar een betrouwbaar sluitstuk om weg te geraken van de achttiende en laatste plaats in de Bundesliga. Het duurde even, maar uiteindelijk wist de promovendus zich nog te redden. Het had slechts een punt over om zich te verzekeren van de veilige vijftiende plek.

Een blessure strooide eerst nog roet in het eten, maar Bailly kon nadien dan toch zijn eerste volledige seizoen afwerken in de Bundesliga. Anders dan het jaar voordien kampeerden de Borussen nu wel in de middenmoot. Zes keer hield Bailly in dat seizoen de nul in de competitie. Een jaar later werd Bailly echter afgeremd door enkele blessures en opnieuw vocht Mönchengladbach een strijd met de degradatie uit. Met de hakken over de sloot bleef de Duitse club toch in de eerste klasse. Een nieuwe hoofdrol was er echter niet weggelegd voor Logan Bailly. Niemand minder dan Marc-André ter Stegen kwam namelijk piepen op het hoogste toneel. De huidige doelman van Barcelona kreeg dan ook de voorkeur op onze landgenoot.

Juli 2011 - December 2011: Zwitsers uitstapje

Uitlenen dan maar. Borussia Mönchengladbach stuurde Bailly naar het Zwitserse Neuchâtel Xamax, maar daar kwam de doelman geen enkele keer in actie.

December 2011 - Juli 2012: kortstondig avontuur bij Genk

Racing Genk gooide een nieuwe reddingsboei uit voor hun voormalige doelman. Als tweede doelman, want Laszlo Köteles had zich ondertussen in de harten van de Genkse fans gespeeld. De Hongaar raakte op het veld van KV Mechelen echter geblesseerd zodat Logan Bailly toch enkele wedstrijden afhaspelde. Totdat hij zelf geblesseerd uitviel en Köteles weer zijn plek in nam.

Juli 2012 - Juli 2015: degradatie en promotie bij OH Leuven

Een toekomst had Bailly dan al niet meer in de Bundesliga. Bij Borussia Mönchengladbach waren ze hun Belgische doelman liever kwijt dan rijk. Beide partijen kwamen dan ook tot een akkoord om het nog lopende contract te ontbinden. Niet dat Bailly geen kans meer kreeg, want OH Leuven kwam aankloppen. Een vrije transfer van een achtvoudige Rode Duivel wilden ze in Vlaams-Brabant wel afronden. Bailly genoot van het vertrouwen, maar kon in het seizoen 2013-2014 toch niet verhinderen dat OH Leuven afscheid moest nemen van de Belgische eerste klasse. Hij lag meteen daarna wel mee aan de basis van de promotie van OHL. Via de eindronde mocht Leuven weer aantreden in de hoogste klasse, maar Bailly zou niet mee promoveren.

Juli 2015 - Juli 2017:

Met Celtic Glasgow hengelde zelfs een Schotse traditieclub naar de diensten van Bailly. Dat aanbod kon de doelman niet zomaar afslaan, ook al was het maar als tweede doelman. Craig Gordon was de absolute nummer één, maar in zijn debuutwedstrijd - een oefenmatch tegen Eibar - pakte Bailly wel meteen een strafschop. Verder dan hier en daar eens een wedstrijd kwam Bailly echter niet bij Celtic Glasgow. Een seizoen later werd hij zelfs gedegradeerd tot derde doelman.

Juli 2017 - September 2018: contract ontbonden bij B-kern van Moeskroen

Dat bracht hem weer in België. Moeskroen was de zoveelste club die Logan Bailly een nieuwe kans bood. Na drie speeldagen werd de doelman nog een keer tussen de lijnen gegooid. Hij bleef ook onder de lat staan totdat het oog van coach Mircea Rednic op de jonge Fransman Jean Butez viel. Het ging van kwaad naar erger met Bailly. De doelman werd in het huidige seizoen naar de B-kern gestuurd. Zijn - naar Moeskroense normen - zware contract zou voor de Henegouwers moeilijk langer draagbaar zijn zodat het contract van Bailly werd ontbonden. Het valt af te wachten of de 32-jarige Bailly nog maar eens een nieuwe kans krijgt aangeboden.