BAS motiveert licentie voor Moeskroen: "Niet aangetoond dat geld van makelaars komt"

20 mei 2020

06u29 0 Moeskroen Na de commotie rond de toekenning van de proflicentie van Moeskroen door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft die instantie nu haar beslissing gemotiveerd en aan de betrokken partijen overgemaakt. “Het is niet aangetoond dat het geld van Moeskroen effectief van makelaars komt”, valt op te maken uit het verslag.

Het BAS volgt zo de verdediging van Moeskroen en gaat in tegen de Licentiecommissie. Die had eerder in een gerechtelijk onderzoek naar Moeskroen wel bewijzen gevonden over de invloed van makelaars Pini Zahavi en Marc Rautenberg in bestuursactiviteiten van Moeskroen, wat verboden is onder de licentieregels. Ook het tweede struikelblok, dat de financiële continuïteit van Moeskroen volgend seizoen onvoldoende gewaarborgd is, veegt het BAS van tafel, het motiveert dat met het verslag van de bedrijfsrevisor van Moeskroen.

Volgens de Henegouwse club zou eigenaar Piempongsant zich garant gesteld hebben voor 3,2 miljoen euro, al bestaat twijfel of die storting effectief al uitgevoerd is. De voetbalbond was het “principieel oneens” met de beslissing van het BAS. Het bestudeert nu de motivering om te zien of stappen nodig zijn om de licentieprocedure te wijzigen.



