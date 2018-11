‘Football Leaks’ dropt nu ook Belgisch bommetje en kaart schimmige macht van topmakelaar bij Moeskroen aan DMM

09 november 2018

06u33 2 Moeskroen Na Neymar, Mbappé en Manchester City richt de nieuwste onthulling van Football Leaks zich nu ook op de Belgische voetbalcompetitie. Uit mails die het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ en EIC - een Europees krantenverband waarbij ook ‘De Standaard’ hoort - in handen kreeg, blijkt dat Moeskroen jarenlang onder de macht stond van een Israëlische topmakelaar.

Voetbalclub Moeskroen hield de laatste jaren steeds vol dat makelaar Pini Zahavi (75) geen invloed heeft op de club. Maar uit documenten van Football Leaks blijkt dat Zahavi - manager van onder meer Neymar en Lewandowski - in 2016 er zeker de sterke man was. Officieel was dat via allerhande constructies niet het geval, en dus kreeg de club telkens een licentie van de Pro League. Een twijfelachtige zaak omdat makelaars volgens de regels van de FIFA en de Belgische licentiecommissie geen club mogen bezitten.

Moeskroen kwam de laatste jaren door de invloed van Zahavi meermaals onder vuur te liggen. Bij de licentiekwesties kaartten meerdere clubs de makelaarsachtergrond bij Moeskroen aan. Vooral Moeskroens degradatieconcurrenten hadden twijfels bij de constructies die voor de proflicentie van de Henegouwers zorgden. Zo wezen onder meer OH Leuven, Westerlo, Sint-Truiden, Lommel en KV Mechelen met een beschuldigende vinger.

Mail CEO Pro League toont invloed aan

Volgens ‘De Standaard’ ging Moeskroen met medeweten van de Pro League telkens vrijuit. De krant citeert daarvoor een e-mail van Pierre François, CEO van de Belgische Pro League, van september 2016 aan Vadim Vasilyev, vicevoorzitter van AS Monaco, op dat moment op zoek naar een Belgische satellietclub. “Het lijkt me evident dat het de moeite waard is om over een eventuele verkoop te gaan spreken. Maar ik kan u alleen maar aanraden om die gesprekken direct met P.Z. te voeren in plaats van met tussenpersonen”, schrijft François.

De e-mail is opmerkelijk omdat ‘P.Z.’ (Pini Zahavi, red.) op dat moment officieel niets meer te zeggen had bij Moeskroen. De Israëliër had de club gekocht in 2015, maar liet die wegens de regels van de licentiecommissie en de FIFA in januari 2016 weer over zodat Moeskroen een nieuwe licentie kon krijgen. Zahavi verkocht zijn aandelen voor in totaal tien euro aan Latimer Limited, een Maltese vennootschap waar Adar Zahavi, de neef van Pini, de eigenaar van was. En net om die reden kreeg Moeskroen in de lente van 2016 een licentie voor het seizoen 2016-2017.

Officieel was Zahavi dus weg, maar dat betekende - en betekent - niet dat zijn invloed helemaal verleden tijd is. Moeskroen is vandaag in handen van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant. De links met Zahavi en Ramadani lijken volgens ‘De Standaard’ zwakker, maar ze zijn er nog wel. Piempongsant is een goeie zakenrelatie van Pini Zahavi. Technisch directeur Jurgen Röber is dan weer nauw gelinkt met de rechterhand van Zahavi, Fali Ramadani.

“Ik wist dat Zahavi ergens achter Moeskroen verscholen zat”

“Ik weet dat het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport, nvdr) Moeskroen een licentie heeft gegeven omdat er geen bewijs is dat de club in de handen van een makelaar zou zijn”, vertelde Pierre François in een eerste reactie over zijn gelekte mail aan ‘De Standaard’. “En dus wist ik zelf ook wel dat Pini Zahavi ergens in de constellatie achter Moeskroen verscholen zat.”

Hij voert verder aan dat de licentiecommissie en het BAS zijn bevoegdheid niet zijn en autonoom handelen. De Henegouwse club zelf valt uit de lucht over het mailverkeer en brengt aan dat de licentiecommissie telkens groen licht gaf voor na een minutieus onderzoek.