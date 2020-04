Moeskroen zet alles op licentie en laat zich uit over fusie: “Niet op korte of middellange termijn” ESK/GVS

18 april 2020

12u25 0 Belgisch voetbal First things first. Excel Moeskroen wil het even niet meer over de fusiegesprekken hebben, de club zet liever alle zeilen bij om op 10 mei het BAS te overtuigen toch een licentie te verlenen voor het komende seizoen.

Voorzitter Patrick Declerck die eerder aangaf dat hij - op zijn initiatief - met de Kortrijkse beleidsmensen informeel rond de tafel ging zitten, zoekt nu eerst en vooral dringend voldoende middelen om via een ‘nood-budget’ het BAS te kunnen overtuigen.

Nu eigenaar Piempongsant de nodige 3,5 miljoen euro niet heeft gestort, moet Moeskroen daarvoor andere bronnen aanboren. Insiders zeggen dat op vandaag al 60% van het nodige bedrag is binnengehaald.

Maar de licentiecommissie viel over meer dan alleen maar het financiële luik. Het blijft zich jaar na jaar vastbijten in de mogelijke bestuurlijke en financiële inbreng van voetbalmakelaar Pini Zahavi. Vandaag brengt RTBf trouwens nog een extra element aan. “Moeskroen heeft een factuur van 80.000 euro commissieloon voor sponsoring vanuit een Franse vennootschap niet betaald. De man die de zaak voor de rechtbank bracht was ene Jean-Luc Gripond, voorzitter van de vennootschap. Hij was de bemiddelaar bij het overkopen van 90% van de Moeskroense aandelen van de eerdere eigenaar voetbalclub LOSC Lille door... de heren Zahavi en Ramadani,” aldus RTBf. Het mailverkeer hierover blijkt heel bezwarend voor de club.

“Wij hebben vertrouwen in het behalen van onze licentie”, laat Excel Moeskroen vanmiddag niettemin weten. “Wat de geruchten over de fusie met Kortrijk betreft: er is nog geen kwestie van die te finaliseren op korte of middellange termijn. We stoppen momenteel al onze energie in het behalen van onze licentie.”

Voor de goede orde: de bijeenkomst van de clubleiders van Moeskroen en Kortrijk had plaats vóór de licentiecommissie bijeenkwam.

KVK-voorzitter Joseph Allijns liet zich gisteren al uit over de mogelijke fusie. Hij droomde wel luidop van een samenwerking tussen beide clubs. “Het is allemaal zeer embryonaal. Maar het is de wens van KV Kortrijk om te groeien. Als we een stevige club willen blijven, dan is het beter om samen te werken, dan elkaar te beconcurreren”, aldus Allijns. “Laat ons wel duidelijk zijn dat we in Kortrijk willen spelen, de kleuren rood en wit blijven en dat moet je ook op zoek naar een goede productnaam. En ik meen dan KV Kortrijk een zeer goede productnaam is.”

