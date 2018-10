Moeskroen-speler springt in de bres voor Mogi Bayat: “Je mag niet vergeten wat hij voor de spelers en Belgische clubs heeft gedaan” Redactie

Bron: RTL Sport 0 Belgisch Voetbal Noë Dussenne is één van de vele spelers die makelaar Mogi Bayat in zijn portefeuille heeft. Toch is hij een van de weinigen die het openlijk durft op te nemen voor zijn agent. Nadat bekend raakte dat Mogi Bayat een van de spilfiguren is in het grootschalig onderzoek rond het Belgisch voetbal, besloot de speler van Moeskroen een lans te breken voor Mogi.

Criminele organisatie en witwassen van geld. Daarvoor wordt Mogi Bayat in verdenking gesteld door het federale parket. Zijn aanhouding werd ondertussen ook verlengd zodat de vele spelers die Bayat in zijn portefeuille zitten met veel onbeantwoorde vragen achterblijft. Zo ook Noë Dussenne die het wel opneemt voor zijn makelaar. “Ik zie hem twee à drie keer per jaar”, vertelde de speler van Moeskroen aan RTL Sport. “Ik weet niet wat hij allemaal gedaan heeft, maar ik denk dat hij een intelligente en zuivere persoon is.”

“Het is choquerend. Je mag niet vergeten wat hij allemaal gedaan heeft voor de spelers en de Belgische clubs”, ging Dussenne verder. “Ik heb geen enkel probleem gehad met hem en ik hoop dat we snel de waarheid zullen kennen. Ik heb de indruk dat hij doelwit nummer één is. Sommige makelaars spuwen hun gif nu makkelijk. Hij was een stoorzender en nu kan hij zich niet verdedigen. Sommigen profiteren daar van.”

Dussenne zal morgen met Moeskroen overigens niet in actie komen tegen Standard. Hij werd op de vorige speeldag tegen STVV uitgesloten nadat hij twee gele kaarten pakte. Het wordt dus geschorst toekijken op Le Canonnier.