Moeskroen opnieuw in nauwe schoentjes: club beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrifte

Redactie

28 augustus 2020

17u34

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 38 Belgisch voetbal Moeskroen is na een onderzoek door het federaal parket beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrifte. Het zou gaan om vervalste documenten bij een licentieaanvraag.

Paul Allaerts, oud-scheidsrechter en huidig CEO van Moeskroen, werd vandaag verhoord door het federaal parket. Voorlopig is niemand aangehouden, maar de Henegouwse club wordt wel in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en oplichting.

Het federaal parket voert al enige tijd een onderzoek naar Moeskroen, omdat via buitenlandse maatschappijen gepoogd zou zijn te verbergen dat de voetbalclub onder controle stond van spelersmakelaar Pino Zahavi. De club wordt er ook van verdacht valse documenten te hebben ingediend bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport, in het kader van een beroep tegen de beslissing tot weigering van de licentiecommissie. Het onderzoek had tot doel na te gaan of die vermeende kunstgrepen het mogelijk hebben gemaakt Moeskroen onwettig in divisie 1 te houden door het opzetten van een controlestructuur op de club via offshorebedrijven.