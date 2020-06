Moeskroen en Hollerbach (te duur) gaan uit elkaar, Henegouwse club heeft opvolger al klaar ESK

10 juni 2020

10u06 0 Moeskroen Bernd Hollerbach (54) is ontslagen als coach van Moeskroen. De Duitser blijkt te duur voor het bescheiden budget van de Henegouwers. Bovendien heeft de nieuwe eigenaar, LOSC Lille, al een vervanger klaar: Fernando da Cruz (48).

Da Cruz is al vele jaren werknemer bij de Noord-Franse topclub uit Rijsel. Vijf jaar geleden was hij assistent bij Moeskroen toen Lille de club ook al in zijn bezit had. Op het einde van dat seizoen werd hij toen zelfs hoofdtrainer. Net als zijn voorganger zette hij uitsluitend in op Franse spelers, veelal eigendom van Lille. Zo liet hij Birger Verstraete en Zinho Gano constant op de bank of zelfs in de tribune.

Bernd Hollerbach had nog een contract voor één seizoen bij Moeskroen, maar bleek niet langer betaalbaar. De club en de coach vonden een akkoord om de lopende overeenkomst op te zeggen. Ook de rest van de staff wordt bedankt voor bewezen diensten, met uitzondering van keepertrainer Eric Deleu.

Hollerbach haalde behoorlijke resultaten met Moeskroen dit seizoen. Al vroeg was de club safe, wat de vorige jaren nooit het geval was. Door een longontsteking bleef hij in de wintermaanden wel lange tijd weg van de club en herstelde hij thuis in Duitsland.

Zoals dat hoort, bedankt de club nu Hollerbach voor bewezen diensten. Op 4 juli speelt Moeskroen een eerste oefenwedstrijd, tegen stadsgenoot Dottenijs. De match vindt plaats op het oefenveld van Lille, de nieuwe eigenaar. De overname wordt vermoedelijk komende week officieel bevestigd.

Bernd Hollerbach et l'Excel se séparent. Plus d'infos sur notre site : https://t.co/GPRKpbDUZy Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link