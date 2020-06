Moderne leider, slimmerik en controlefreak: waar staat Losada voor, die startte als depanneur maar mogelijk jongste 1A-hoofdcoach wordt?

Beerschot

Het gaat hard voor de trainer Hernan Losada (38). Nadat het Kielse clubicoon eerder ‘zijn’ Beerschot als ‘dépanneur’ naar de tweede periodetitel leidde in 1B, mocht de Argentijn vandaag een nieuwe (verbeterde) overeenkomst ondertekenen als T1 . Als Beerschot begin augustus zou promoveren, wordt Losada trouwens de jongste hoofdcoach in 1A. Maar waar staat de trainer Losada nu eigenlijk voor? We vroegen het aan enkele mensen die hem goed kennen.