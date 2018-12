Minister Muyters verbiedt spelersmakelaars voor jongeren onder 15 jaar SPS

04 december 2018

08u32

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal Spelersmakelaars mogen hun diensten niet aanbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Dat is een van de maatregelen die Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) neemt in het kader van de operatie 'Propere Handen'.

Met het onderzoek van het federaal parket naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgisch voetbal is de discussie over de rol van de spelersmakelaars opgelaaid. Om de teugels rond die sportmakelaars wat strakker aan te trekken, komt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) met een pakket maatregelen. "Met die nieuwe, strengere regels krijgen we meer transparantie op de makelaarsmarkt en zullen we vooral jonge spelers beter kunnen beschermen", zegt de N-VA-minister.

Een van de nieuwe regels is dat makelaars niet langer zullen mogen optreden voor jongeren onder de 15 jaar. Verder zullen alle sportmakelaars zich moeten registreren. Een adviescommissie kan bij problemen overgaan tot de intrekking of schorsing van de registratie. Ook internationale makelaars of makelaars die al geregistreerd zijn in een ander gewest, zullen zich alsnog in Vlaanderen moeten registreren.

Borgstelling

Voortaan zullen sportmakelaars ook een borgstelling van 25.000 euro moeten betalen. Dat bedrag moet dienen als een soort drempel om huis-, tuin- en keukenmakelaars op andere gedachten te brengen. "Vandaag bestaan er in België immers bijna evenveel voetbalmakelaars als er professionele voetballers zijn", klinkt het.

Tot slot zullen makelaars geen vergoeding mogen vragen bij de bemiddeling voor minderjarige sporters. De Vlaamse sociale inspectie zal daarvoor zowel bij makelaars als bij clubs controles uitvoeren.

De nieuwe en strengere makelaarsregels moeten volgens minister Muyters helpen om "wantoestanden in de toekomst te helpen voorkomen". "Maar hier kan en mag het niet bij blijven. De voetbalwereld heeft zelf veel sleutels in handen. Ik herhaal daarom mijn oproep aan de Pro League en de KBVB om belangrijke stappen te nemen en het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de grootste sport in Vlaanderen terug te winnen", besluit Muyters.