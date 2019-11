Minimumloon voetballers van buiten EU wordt mogelijk vijf keer hoger avh

30 november 2019

08u46

Bron: Nieuwsblad 0 Belgisch Voetbal Het minimumloon voor voetballers van buiten de Europese Unie zal mogelijk stevig stijgen. Daarover lijken de Vlaamse partijen het eens. CD&V gaat binnenkort een voorstel indienen. Dat meldt het Nieuwsblad.

CD&V dient binnenkort een voorstel in om het loon van sporters van buiten de EU op te trekken naar 1,2 keer het gemiddelde loon per sportsector. Het minimumloon van voetballers van buiten de EU zou daardoor stijgen naar 400.000 euro per jaar, bijna een vervijfvoudiging van het huidige minimumloon van 85.000 euro per jaar.

“België is een doorverkoopland van goedkope buitenlanders. Met deze maatregel willen we het talent van eigen bodem beschermen, zodat zij meer kansen krijgen”, zegt CD&V-parlementslid Leen Dierick.

De maatregel zou enorme gevolgen hebben voor de kleinere Belgische clubs. Zij zullen op zoek moeten naar alternatieven.