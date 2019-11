Minimumloon voetballers van buiten EU wordt mogelijk vijf keer hoger AVH/LPB

30 november 2019

08u46

Bron: Nieuwsblad 6 Voetbal Het minimumloon voor voetballers van buiten de Europese Unie zal mogelijk stevig stijgen. Daarover lijken de Vlaamse partijen het eens. CD&V gaat binnenkort een voorstel indienen. Dat meldt het Nieuwsblad.

CD&V dient binnenkort een voorstel in om het loon van sporters van buiten de EU op te trekken naar 1,2 keer het gemiddelde loon per sportsector. Het minimumloon van voetballers van buiten de EU zou daardoor stijgen naar 400.000 euro per jaar, bijna een vervijfvoudiging van het huidige minimumloon van 85.000 euro per jaar.

“België is een doorverkoopland van goedkope buitenlanders. Met deze maatregel willen we het talent van eigen bodem beschermen, zodat zij meer kansen krijgen”, zegt CD&V-parlementslid Leen Dierick.

De maatregel zou enorme gevolgen hebben voor de kleinere Belgische clubs. Zij zullen op zoek moeten naar alternatieven.

Nog geen consensus

Een consensus over het nieuwe systeem van verloning is er nog niet. Alle politieke partijen zitten volgende week donderdag samen om voor het eerst te debatteren over RSZ en fiscale maatregelen. De politieke voorstellen lopen uiteen: van een radicale afschaffing van het huidige gunstregime tot een zachte landing. Sp.a en Groen/Ecolo gaan het verst. Ze willen het gunstregime helemaal uitkleden. ‘We beseffen dat er een grote groep profs is met een bescheiden loontje. Maar voor hen kunnen we beter iets doen met subsidies vanuit Vlaanderen, dat bevoegd is voor het sportbeleid’, stelt Joris Vandenbroucke (sp.a). Open VLD toont zich milder over de RSZ-korting. Die zou blijven bestaan tot een jaarlijks plafond van 84.000 euro. N-VA stelt voor dat clubs nog 70 en geen 80 procent bedrijfsvoorheffing mogen inhouden, op voorwaarde ze het geld aan jeugdwerking en niet aan lonen spenderen.

Al langer onvrede

Onvrede over de gunstmaatregelen voor sporters heerst er al langer. Voor een goed begrip: een sporter moet slechts RSZ-bijdragen betalen op een plafond van 2.352,11 euro per maand - goed voor een bedrag van 885 euro. Een ‘normale’ werknemer betaalt sociale bijdragen op zijn vollédige loon. De Belgische voetbalclubs kennen op dit moment een middelhoge belastingsdruk. Om een speler met een nettoloon van 300.000 euro te betalen, zoals er bij de topclubs enkele tientallen rondlopen, betaalt een club op dit moment 502.117,60 euro. Daarmee bekleedt België plaats negen in Europa. Als het fiscale gunstsysteem echter helemaal zou worden afgeschaft, zoals sp.a-kamerlid Vandenbroucke heeft voorgesteld, zouden de Belgische clubs met voorsprong de hóógste belastingsdruk van Europa kennen.

‘Dream team’

De Pro League beseft dat het tijd is voor actie en zette intussen een ‘dream team’ op het thema RSZ. Ex-informateur Johan Vande Lanotte, basket- en wielerexpert Thomas Van Den Spiegel en professor fiscaal recht Michel Maus moeten wegen op het RSZ-debat, en ook andere problemen van het voetbal aanpakken. De plannen zijn nog embryonaal. Maar het opzet toont aan dat het voetbal meer wil doen dan alleen windowdressing. De Pro League is er zich van bewust dat ze méér moet doen dan ze tot nu toe gedaan heeft.