Minder tijdverlies en geklaag, meer duidelijkheid rond hands: de nieuwe regels van het komende voetbalseizoen GVS

23 juli 2019

22u56 2 Belgisch voetbal De 24 Belgische profclubs werden vandaag uitgenodigd voor een kennismaking met de nieuwe regels voor het nieuwe voetbalseizoen. Die zijn gericht op drie doelstellingen: de attitude en het respect voor de arbitrage verbeteren, het tijdsverlies beperken en het voetbal aantrekkelijker maken. Zo kunnen er voortaan ook gele en rode kaarten uitgedeeld worden aan spelers en stafleden op de bank. Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec deed op een infosessie in het Belgian Football Center in Tubeke ook een poging om handspel te verduidelijken.

Het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil het vertrouwen in de scheidsrechters herstellen. Om dat te doen zal de autoriteit van de refs beschermd worden, en daar zijn ook een aantal nieuwe regels voor. "Al zal de humane behandeling nog steeds primeren", aldus Layec.

Voortaan zullen ook spelers, trainers en andere stafleden op de bank een gele of een rode kaart kunnen krijgen, als ze zich misdragen naast het terrein. Daarbij rust een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van de hoofdcoach. Als een scheidsrechter niet precies weet wie zich misdragen heeft op de bank, is het aan de coach om de naam op te hoesten. Doet die dat niet, zal de T1 zelf de kaart krijgen.

Nog een nieuwigheid om tijd te winnen: een geblesseerde speler of een speler die vervangen wordt, zal het veld moeten verlaten langs de dichtsbijzijnde buitenlijn. "Gedaan met het tergend traag wandelen naar de neutrale zone", aldus Layec.

Voortaan zullen aanvallers bij een vrijschop ook een meter afstand moeten nemen van een verdedigend muurtje, om nodeloze confrontaties en extra tijdverlies te vermijden. Een doelman moet tijdens het nemen van een strafschop dan weer met slechts één voet op de doellijn staan, en niet langer met twee. "Met de VAR is dat makkelijk te checken. Doelmannen die zich bezondigen, kunnen een gele kaart krijgen", lichtte Layec toe. Ook nieuw is dat het doelkader en de netten bij een penalty niet meer in beweging mogen zijn, om de strafschopnemer niet uit concentratie te brengen.

Handspel

Naar goede gewoonte doken ook een aantal handspelfases op in de presentatie van het Referee Department. "Het blijft een grijze zone en er zal altijd interpretatie bij te pas komen, maar we proberen handspel zoveel mogelijk te regelen", legde de Franse scheidsrechtersbaas uit. Layec herinnerde eraan dat elke onnatuurlijke houding die ervoor zorgt dat het lichaam groter maakt, altijd bestraft moet worden met een vrijschop of penalty. De algemene richtlijn is: houd de armen tegen het lichaam.

Voor een spits is elk contact met de arm, opzettelijk of niet, waaruit een scoringsrijpe kans voortvloeit, voortaan verboden. Zo zal het kopbaldoelpunt van Neymar in de Champions League-finale tussen Barcelona en Juventus (3-1) in 2015 voortaan altijd afgekeurd worden. Ook nieuw is dat armen die boven de schouder komen altijd aanleiding zullen geven voor een overtreding, behalve wanneer een verdediger de bal onvrijwillig tegen zijn eigen arm trapt of kopt. Opvallend is ook dat er geen hands gefloten moet worden wanneer het leer de steunarm van een glijdende of vallende verdediger raakt. Behalve natuurlijk wanneer de arm een verlengstuk wordt van het lichaam.