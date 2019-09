Exclusief voor abonnees Mile Svilar opgeroepen bij Jonge Duivels: “Maak jullie geen zorgen. Ik kom er wel” Pieter-Jan Calcoen

03 september 2019

06u30 0 Belgisch voetbal Sinds zijn transfer naar Benfica negeerde Mile Svilar (20) de pers. Tot nu, als ­debutant bij de nationale U21: “Of ik voor België kies? Euhm...”

Het is een bewogen trip geweest. Normaal gezien had Mile Svilar zondagavond al op Zaventem moeten arriveren. Alleen was dat buiten de luchtvaartmaatschappij gerekend: zijn vlucht vanuit Lissabon werd geschrapt, waarna de Antwerpenaar op zoek moest naar een alternatief dat er eigenlijk niet was – alles zat vol. “Maar in allerijl vond ik uiteindelijk toch een oplossing, op maandag”, zegt Svilar vanuit de taxi die hem naar Tubeke brengt. «Bijna was ik te laat.»

