Milaan wordt stilaan een Belgische enclave: deze landgenoten voetballen voor de Italiaanse topclub Inter Pieter-Jan Calcoen

05 juni 2018

17u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Inter Milaan kleurt Belgisch. Met Tibo Persyn (16) van Club Brugge legde de Italiaanse topclub een vierde Vlaams talent onder contract. Een voorstelling van de Belgische enclave.

Tibo Persyn • 16 jaar • flankspeler

Club Brugge had hem graag gehouden, maar finaal gaf Persyn toch de voorkeur aan een verhuis naar Italië. Persyn, vaste waarde bij de nationale jeugdelftallen, staat bekend als razendsnel, wat een troef is op de rechterflank. Hij is opgeleid als aanvaller, maar de laatste maanden staat Persyn ook regelmatig rechtsachter, waar hij in de voetsporen hoopt te treden van Rode Duivel Thomas Meunier.

It was an honour playing for Club Brugge the past 6 seasons! Thank you @Club Brugge staff, coaches & all my teammates! Now I choose for a new challenge.... Happy to get the opportunity to play for Inter Milan the next seasons 🇮🇹 Thx for the support and work @tomvanwatermeulen and @gt_11_spike Een foto die is geplaatst door null (@) op 04 jun 2018 om 17:03 CEST

Flor Van den Eynden • 17 jaar • verdediger

Ook de Belgische topclubs wilden Van den Eynden losweken bij KV Mechelen, maar toen Inter op de proppen kwam, was de keuze snel gemaakt. Van den Eynden is een grote centrale verdediger, met snelheid, die bovendien ook een goeie pass in de voeten heeft. Ook zijn spelinzicht is prima, maar insiders betwijfelen of hij kan doorbreken in de Serie A, waar de lat voor verdedigers erg hoog ligt.

L'Inter devient une terre d'espoir pour le football Belge. Le club Milanais vient de confirmer l'arrivée de Flor Van Den Eynden, défenseur central de 17 an pic.twitter.com/Z36uV89W1R mundi(@ kranvitter) link

Zinho Vanheusden • 18 jaar • verdediger

Tijdens een uitleenbeurt aan Standard speelde hij niet veel, al kwam dat vooral door blessureleed. Toen Vanheusden helemaal fit was, maakte hij namelijk wel indruk en veroverde hij snel de harten van de supporters op Sclessin. Gert Verheyen, die hem kent van bij de U19, is gecharmeerd en zou hem graag naar KV Oostende halen. Inter, waar Vanheusden in het verleden al eens de bank haalde, is bereid mee te werken.

Tomorrow back to work ⚽️🇮🇹❤️ Een foto die is geplaatst door null (@zinhovanheusden) op 04 jul 2017 om 21:25 CEST

Xian Emmers • 18 jaar • centrale middenvelder

Het grootste Belgische talent in de opleiding van Inter. Emmers, zoon van Marc, bezit het hele pakket om het te maken: een voorbeeldige mentaliteit, overzicht, goeie techniek, een stevig lichaam en een groot loopvermogen. De voorbije maanden behoorde hij regelmatig tot de selectie. Het is wel nog niet duidelijk of Emmers de voorbereiding aanvat bij Inter - zijn entourage wacht op nieuws. Een uitleenbeurt is een realistische optie, wat hem mogelijk interessant maakt voor Belgische teams.

Xian Emmers zat voor het eerst op de bank in competitiewedstrijd: "Doorbreken bij Inter is het doel" https://t.co/1IQGSb7kVP #hlnsport pic.twitter.com/RvsCsVjxIk HLN Sport(@ hlnsport) link