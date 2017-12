Michel woest over amateurisme rond Eurostadion 05u49 0 photo_news Belgisch Voetbal In een tirade tijdens het partijbureau van de MR heeft premier Michel uitgehaald naar het amateurisme in het dossier van het Eurostadion. De premier voelt zich niet geroepen om de kwestie te deblokkeren nu de kansen op de openingsmatch van het EK 2020 verkeken lijken.

"Het dossier is vanaf het begin verprutst door amateurs." Dat heeft Charles Michel geroepen tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de partijtop van de Franstalige liberalen, zo is ons bevestigd. De kwestie kwam ter sprake nadat onze krant maandag geschreven had dat het Eurostadion er misschien nooit komt, omdat het te groot is en de bouwvoorschriften overtreedt.



Maar Michel zat nog iets anders hoog. Met name dat Brussels schepen én partijgenoot Alain Courtois in 'Le Soir' had verklaard dat de Vlaamse en federale regering hun verantwoordelijkheid moesten nemen. En daar had Courtois niet van terug.



In zijn aanwezigheid sprak Michel van "slecht uitgevoerd werk, verprutst door amateurs die zich ernstig vragen hadden moeten stellen over de opportuniteit om een Brussels stadion te bouwen op Vlaamse grond". En tegen Courtois: "Omdat het dossier op een proces begint te lijken, keert het zich nu tegen mij. Alsof ik dit probleem van de ene dag op de andere ga oplossen." De UEFA beraadt zich morgen of Brussel nog wel een speelstad kan blijven.