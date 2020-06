Michel Maus, die als Pro League-expert gesjoemel van makelaars wou bestrijden, wordt nu zelf makelaar: “Wij gaan niet met open armen ontvangen worden” ABD

13 juni 2020

18u32 1 Belgisch voetbal Opvallende wending in het Belgische voetbal. Vier maanden geleden werkte Michel Maus nog als expert voor de Pro League en schreef hij mee aan een kritisch rapport. Nu wordt hij, samen met ex-matchfixing-expert Karl Dhont, zelf (voetbal)makelaar. “Het lukte niet van buitenaf, dus willen we nu van binnenuit de makelaarswereld veranderen.”

Onder impuls van Pro League-voorzitter Peter Croonen werd er eind 2019 een expertenpanel samengesteld om het voetbal door te lichten nadat de politiek de fiscale en RSZ-voordelen in de sport wou inperken. Dat panel bestond uit fiscalist Michel Maus, minister van staat Johan Vande Lanotte, ex-basketter Thomas Van Den Spiegel (Flanders Classics) en Karl Dhont (intussen ex-matchfixing-expert bij de UEFA). Het viertal legde in februari van dit jaar adviezen voor maatregelen voor in een rapport.

Opvallend: Maus pleitte voor het behoud van het ­huidige RSZ-regime.“Ik heb er vroeger inderdaad ook redelijk wat kritiek op gegeven”, zei hij toen. “Maar we hebben geprobeerd om alle kanten van het verhaal te bekijken. Eerst en vooral heeft de politiek dit systeem gecreëerd. De clubs hebben zich daaraan aangepast. Dan kan je het niet plotseling helemaal afschaffen. Dan verlies je alle competitiviteit, en krimpt de hele economie rond het voetbal. Dat zou contra­productief zijn.”

Nu richtte Maus, samen met Karl Dhont, het makelaarsbureau Tribe Association op. En dat doet wenkbrauwen fronsen. “Ik begrijp dat er wordt verwezen naar dat rapport van de Pro League, maar twee jaar geleden hebben wij tijdens Operatie Zero op eigen initiatief ook al een rapport geschreven”, legt Maus uit. “We somden toen een vijftiental punten op - zaken die moesten gebeuren om het voetbal te veranderen. Sindsdien zijn we op dezelfde nagel blijven kloppen. Er moet een wettelijk gereglementeerd statuut komen voor makelaars. Een clearing house voor transfers. Witwasmeldingsplicht voor clubs en makelaars. Dat hebben we in ons laatste rapport voor de Pro League ook herhaald. Maar toen werd de nadruk vooral op de RSZ-regeling gelegd, terwijl we ook een groter hoofdstuk rond antifraudemaatregelen hadden."

Ondanks het rapport en de voorgestelde maatregelen, is er volgens Maus nog steeds niets veranderd. “Velen zeggen dat we gelijk hebben, maar er verandert helemaal niets. Het lukte niet van buitenaf, dus willen we nu van binnenuit de wereld veranderen. Niet alleen op sportniveau, maar ook in de kunst- en auteurswereld.”

Ambitieus. En misschien ook een tikkeltje utopisch. Maar Maus benadrukt dat “het veranderen van de makelaarswereld” zijn grootste drijfveer is. Geld speelt een bijrol, zegt hij. “Karl doet het operationele, ik ben onbezoldigd bestuurder. Ik zal me voornamelijk bezig houden met het uitschrijven van een gereglementeerd beroepsstatuut voor makelaars. Ik ga mijn expertise gebruiken om iets te veranderen. Kijk, als je onze rapporten leest, dan zijn we zeer streng voor het makelaarswezen. Er moet een gereglementeerd statuut komen en een deontologische code. Dat willen we uitwerken en op tafel leggen tegen 1 september. Er moet iets gedaan worden tegen extreme makelaarsvergoedingen. Juridisch is dat moeilijk in te tomen, want de Belgische mededingingsautoriteit besliste dat het niet aan banden kan gelegd worden. Maar de Pro League zou er wel heffingen op kunnen toepassen. Wij stellen voor om solidariteitsbijdragen op die makelaarsvergoedingen te heffen.”

Plannen die sommige makelaars niet graag zullen horen. En dus beseft Maus: “Wij gaan niet met open armen ontvangen worden in de makelaarswereld. We gaan tegen de stroom in. We hopen dat de makelaars die het goed voorhebben aan onze kant zullen staan.”

Of zijn makelaarsbureau, Tribe Association, al klanten heeft? “Daar kan ik weinig over zeggen. We zijn nog maar pas gestart, er zijn wel veel contacten. Maar we gaan zo discreet mogelijk te werk”, besluit Maus.

