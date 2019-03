Met Marc Degryse terug op het Kiel, op de drempel van 1A: “Beerschot, dat geeft een écht voetbalgevoel” Bart Fieremans

08 maart 2019

06u15 1 Belgisch Voetbal Met weemoed in de blik stapt Marc Degryse op het olympisch gras. Wij keerden met onze huisanalist terug naar Beerschot, waar hij in 2002 emotioneel afscheid nam als prof. Hij gunt Beerschot-Wilrijk de promotie in de dubbele finale tegen KV Mechelen: “Beerschot is een plezier om naartoe te komen en te bekijken.”

‘Beerschot Wilrijk’, staat er op een groot plakkaat boven de entree van het Olympisch Stadion. In Degryse zijn tijd als voetballer op het Kiel hing daar nog ‘Germinal Beerschot Antwerpen’. Hij was toen in 1999, in de herfst van zijn carrière, bij de met veel poeha aangekondigde fusieclub de supertransfer die de ploeg moest dirigeren. Drie mooie jaren volgden. De fans droegen Degryse op handen en zwaaiden hem op 4 mei 2002 in stijl uit in een uitverkochte afscheidsmatch. Ondertussen, 17 jaar later, is er véél gebeurd met Beerschot, maar zelfs het pijnlijke faillissement in 2013 kreeg de ziel niet kapot. Beerschot-Wilrijk kende een unieke opmars vanuit provinciale en staat nu op de drempel van 1A.

