Met dank aan City Football Group: einde technische werkloosheid bij Lommel SK, dat werk maakt van spelerskern Luc Dujourie

30 mei 2020

11u06 0 Belgisch Voetbal Het bestuur van Lommel SK nam gisteren in overleg met de nieuwe eigenaars van de City Football Group een belangrijke beslissing. Zo zullen de spelers per 1 juni weer conform hun overeenkomst in dienst zijn van (en betaald worden) door de club.

Het was einde maart toen Lommel de beslissing nam de technische werkloosheid aan te vragen voor het ‘personeel’ en dus ook de spelers richting uitkering te sturen. Net zoals nogal wat andere clubs waren de economische redenen evident, al waren die nog duidelijker voor een club in financiële problemen. Of waarom toenmalig eigenaar Udi Shochatovitch de beslissing absoluut wilde doordrukken. Intussen schijnt de zon al weer aan de Gestelsedijk en maakt men er samen met de nieuwe bazen meteen werk van orde op zaken te stellen. Een tweede belangrijke beslissing nadat men gisteren trainer Peter Maes had meegedeeld dat hij niet langer aan boord zal blijven.

Terwijl de identiteit en achtergrond van een opvolger nog onduidelijk is -City maakt nog volop een doorlichting van zijn negende club- wordt al richting nieuwe spelersgroep en nieuw seizoen gedacht. Terwijl er van eventuele nieuwe spelers nog geen sprake is werden alvast de koppen geteld. Van de oorspronkelijke dertig kernspelers gaan er drie huurlingen terug naar afzender, zijn er tien einde contract en is het ook voor de zeventien overblijvers afwachten waar hun toekomst ligt. Zijn er alvast medische tests gepland op 22 en 23 juni en worden de trainingen enkele dagen later hervat, het is afwachten wat de overheden beslissen over het al dan niet doorgaan van oefenwedstrijden begin augustus. Vraagtekens alom dus, al zijn de grootste intussen verleden tijd en begint het alweer stilaan te kriebelen bij de groen-witte aanhang. Gelukkig maar...

