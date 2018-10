Mehdi Bayat: "Ik ben moe, maar probeer goede broer te zijn” Redactie

22 oktober 2018

13u35

Bron: RTBF 0

Na de knotsgekke overwinning van Charleroi tegen Zulte Waregem gisteravond (3-2) heeft Mehdi Bayat voor het eerst gesproken sinds het losbarsten van het omkoopschandaal in het Belgisch voetbal. “Ik ben vooral moe”, aldus de broer van de aangehouden Mehdi tegenover RTBF. “Ik heb een extreem zware week gehad op familiaal vlak. Maar ik ben het hoofd van Charleroi en dus moet ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Tegelijk probeer ik een goede broer, oom en schoonbroer te zijn. We gaan allemaal door een erg zware periode. Hoe het met de situatie van mijn broer is gesteld? Daar ga ik geen commentaar op geven. Ik zeg enkel dat ik mijn verantwoordelijkheden zo goed mogelijk probeer na te komen.”