Mehdi Bayat hekelt negatief imago rond Belgisch voetbal: “Het gevoel heerst nu dat alles hier slecht is” GVS

11 november 2018

00u28

Bron: RTBF 0 Belgisch Voetbal Mehdi Bayat doorstaat enkele moeilijke weken sinds zijn broer Mogi in de gevangenis zit in het kader van ‘Operatie Propere Handen’. In een interview met RTBF wil hij echter de positieve aspecten benadrukken van ons Belgisch voetbal. “Het gevoel heerst nu dat alles slecht is, maar dat is niet het geval.”

“De situatie is heel bijzonder omdat ik nog steeds clubleider ben die de boel moet trekken”, vertelt Charleroi-CEO Mehdi Bayat voor de microfoon van RTBF over de situatie rond Mogi. “Maar ik ben ook een broer die zijn familie zo best mogelijk wil steunen. Ik heb deze avond heel hard aan Mogi gedacht. Ik denk ook aan mijn zus en mijn nichtjes en neefjes. Het doet me heel veel plezier als ik hen na vanavond zie lachen. We moeten elkaar bijstaan zoals elke familie dat in moeilijke tijden zou doen.”

Vervolgens wil Mehdi de positieve zaken benadrukken die het Belgische voetbal de voorbije jaren heeft verwezenlijkt. “Ik ben een voetbalmanager, een bestuurder van de Pro League en lid van de Belgische voetbalbond. En ik geniet van die momenten, want alles is zo slecht nog niet. Het gevoel is er nu dat alles in het Belgische voetbal slecht is, maar dat is niet het geval. De Pro League en de voetbalbond hebben de voorbije tijd enorme stappen gezet. We staan op een achtste plaats op de UEFA-coëfficiënt waarbij de landen voor ons economische grootmachten zijn. We zijn de eerste op de FIFA-ranking. Al die zaken vertellen me dat we nog niet zo’n slechte dingen doen hier in België.”

“Het is niet dat we hebben gewacht tot er iets zou gebeuren zoals nu om zaken te hervormen. We zijn al enkele jaren bezig om stappen vooruit te zetten. Ik werk al lange tijd als vrijwilliger voor de bond en de Pro League - samen met anderen - en ik probeer elke dag veranderingen door te voeren. De licentiecommissie heeft al buitengewone zaken verwezenlijkt. Zo verleende ze steun voor de uitvoering van de ‘Financial Fair Play’ op het niveau van de UEFA. Dat zijn zaken die ook moeten verteld worden.”