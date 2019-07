Meest concrete poging in jaren: topclubs bestelden onderzoek over BeNe League



PJC

18 juli 2019

06u31 0 Belgisch voetbal Een kleine stap met mogelijk grote ­gevolgen. Belgische en Nederlandse clubs en bonden hebben een onderzoek besteld over een eventuele BeNe League.

“We kunnen hen niet tegenhouden, hé.” Een bestuurder van een K12-club zucht eens diep. Net als zijn elf collega’s heeft hij weet van de vergadering die de G5 met de Nederlandse topteams – Ajax, PSV, Feye­noord, Vitesse, AZ en Utrecht – en de ­Nederlandse en de Belgische bond had. Het enige agendapunt tijdens die meeting was de BeNe League, die niet gesteund wordt door de kleine ploegen.

Maar de grote clubs hebben dus wel oren naar de introductie van een fusiecompetitie. Dit omdat de UEFA voortdurend nadenkt over de formats van haar toernooien, met wijzigingen waar vooral de wereldtop financieel beter van wordt. Om de kloof niet te groot te laten worden, overwegen de G5 en de bond een BeNe League. Samen met de Nederlanders is een onderzoek ­besteld over de commerciële opbrengsten.

Struikelblok

In oktober moet Deloitte – het bureau werd gekozen na een presentatie – de resultaten voorleggen. Zijn die positief, dan komt er wellicht een voortzetting in de vorm van enquêtes over het sportieve ­gedeelte. Van alle pogingen die sinds 1996 ondernomen zijn richting een BeNe League is dit de meest concrete van de laatste jaren. Al was het maar omdat ook Peter Bossaert, CEO van de KBVB, erbij ­betrokken is.

Het voorbehoud rond een BeNe League is evenwel enorm. Zo betwijfelen vele waarnemers of fans wakker liggen van pakweg Groningen-Charleroi. Maar vooral het aantal Europese tickets is een struikelblok. Op dit moment hebben beide landen er ­samen tien (elk vijf). Het is uitgesloten dat de UEFA na een eventuele samensmelting tien plaatsen zou reserveren voor één competitie.