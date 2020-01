Meest besproken goal van afgelopen weekend viel in 1B, Beerschot-coach Losada: “Zoiets heb ik nooit eerder gezien” KDC

27 januari 2020

12u14 6 Proximus League Het meest besproken doelpunt van de speeldag in 1B was de enige treffer in de partij tussen Virton en Beerschot. Virtonspeler Ribeiro scoorde na een vrije trap op het moment dat scheidsrechter Arthur Denil (23) de Kielse muur nog op zijn plaats aan het zetten was. “Deze goal had er niet mogen komen”, stelt onze huisref Tim Pots.

@kbeerschotva verliest van Virton. Hierbij het doelpunt: Reglementair of niet?pic.twitter.com/SyY0AL5ckO Tene Pod Bene(@ TenePodBene) link

Huisref Tim Pots over gecontesteerde goal Virton tegen Beerschot: Minuut 75 van Virton-Beerschot. De thuisploeg heeft een vrije trap gekregen net buiten de zestien. Ref Denil legt de bal op de juiste plaats en gaat dan met zijn vanishing spray een lijn trekken om de muur van Beerschot op afstand te houden. Intussen neemt Lecomte de vrije trap al en vervolgens werkt Ribeiro in twee tijden af, tot consternatie van Beerschot. “Zoiets heb ik nooit eerder gezien”, foetert Beerschottrainer Hernan Losada. “We verliezen na een doelpunt dat nooit had mogen worden goedgekeurd.”

Volgens onze huisref Tim Pots heeft Losada een punt. “Het is geen scheidsrechterlijke dwaling in de strikte zin, maar de scheidsrechter heeft wel niet gehandeld volgens de aanvullende richtlijnen die de refs meekrijgen. In die aanvulling staat onder andere dat een snelle spelhervatting enkel kan als de scheidsrechter de situatie niet moet ‘managen’. En in dit geval was hij duidelijk nog met ‘muurmanagement’ bezig. Eigenlijk had hij de goal dus moeten afkeuren.”

Beerschot dient geen klacht in bij de voetbalbond, maar coach Losada roept de KBVB wel op om 1B ernstiger te nemen en voortaan meer ervaren refs aan te duiden. In de tweede periodestand zijn de Antwerpenaars leider af. Virton staat nu op kop.