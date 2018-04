Medelijden met sterke Bolat: teleurstellend Antwerp krijgt flinke pandoering op Stayen Alain Ronsse

07 april 2018

22u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Antwerp zakt na speeldagen PO 2 naar de laatste plaats in groep B. Na het gelijkspel op de Bosuil tegen KVO, verloor de 'Great Old' op Stayen van STVV. Tegen Oostende incasseerde drie doelpunten, tegen STVV vier. En dat ondanks het flinke weerwerk van Bolat. We nemen aan dat de doelman van Antwerp zich eenzaam zal hebben gevoeld. Hem treft geen schuld. Voor de thuisploeg scoorden Asamoah, Botaka (2) en Akpom.

Vorig jaar haalde STVV de finale van PO 2. Het stuitte in die eindstrijd op Racing Genk. Toen we De Roeck enkele weken geleden aanspraken over die campagne, reageerde hij: "Wat toen kon, moet ook nu kunnen. We gaan voluit voor groepswinst." Bleef de vraag of de Truiense coach zijn ambitie zou kunnen overbrengen op de groep. Sinds de club werd overgenomen door Japanners zijn ze immers in de minderheid, de spelers die min of meer zeker zijn dat ze ook volgend seizoen de dienst zullen uitmaken. De Japanners hebben, zo wordt gezegd, grootste plannen. Gelukkig voor de niet talrijk opgekomen fans deed de ploeg, ondanks de onzekere situatie, zijn uiterste best om het Antwerp moeilijk te maken.

Gesteund door een bomvolle tribune achter het doel van Bolat, nam de 'Great Old' een goede start. In zoverre dat het leek alsof het enkel wachten was tot Haroun en co de stand zouden openen. De achterlijn halen, was geen probleem. De daaropvolgende voorzetten omzetten wél. Omdat de centers overwaaien of omdat de Antwerp-speler niet snel genoeg reageerde. Steppe moest wel gevat in de voeten van Ardaiz om de Uruguayaan de beletten te scoren en de knal van Osuwu belandde rakelings naast.

Beleving

Op sleeptouw genomen voor Bezus kwam STVV, eens het eerste kwartier voorbij, beter in de match. Daaruit bleek dat de atletische defensie van Antwerp te pakken was. Een afgeweerde center van Botaka - vaak aan de bal, maar even vaak ongelukkig bij het inspelen - werd door Asamoah staalhard binnen getrapt. Akpom verkeek de kans op 2-0 en Bolat had een sierlijke zweefvlucht nodig op een verre knal van Kitsiou in corner te duwen.

Aan de overkant dreigde Van Damme - aan de match begonnen als linksmidden, maar na de rust opnieuw linksachter - twee keer. Eerst kopt hij over, daarna in de handen van Steppe. Met Habran ter vervanging van Borges ging Antwerp na de rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en vermits STVV niet al te stug zijn voorspring verdedigde, leidde dat tot een open tweede gedeelte van de wedstrijd met meer beleving.

Toch was het de thuisploeg die opnieuw scoorde. Arslanagic wou met een omhaal ontzetten, maar trapte naast de bal. Botaka nam het geschenk aan en schoot hoog in doel. Bolat machteloos, Bölöni desperaat. De Roemeen wreef over zijn kin en ging zitten. Zeven minuten later, de match naderde het slotkwartier, was het helemaal over voor Antwerp. Op aangeven van uitblinker Bezus trapte Akpom de 3-0 voorbij de door zijn verdediging in de steek gelaten Bolat. Akpom deed er in het slot nog een vierde bij. En de Bosuil-fans? Die bleven zingen en hebben nu een week om zich op te laden voor de klapper tegen Beerschot.

